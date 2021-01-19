Gündem Kızlarını döverek öldüren damatlarından şikayetçi olmadılar Durumu yanlış anlamışız
GAZİANTEP

Kızlarını döverek öldüren damatlarından şikayetçi olmadılar: 'Durumu yanlış anlamışız'

Kızlarını döverek öldüren damatlarından şikayetçi olmadılar: 'Durumu yanlış anlamışız'

Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl önce eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aysel Kurt’un annesi ve babası, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan İhsan Çayır’dan şikayetçi olmadı. Anne ve baba, “Durumu yanlış anlamışız” diyerek şikayetten vazgeçti.

Haber Merkezi İHA
Aysel Kurt'un cenaze töreninden.
Aysel Kurt'un cenaze töreninden.

Gaziantep’te 7 Temmuz 2018 tarihinde 7 aylık hamile olan eşi Aysel Kurt’u döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesinde taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame hazırlanan İhsan Çayır’ın yargılanmasına devam edildi. Sanık İhsan Çayır ile avukatı Ramazan Hakan Urul duruşmada hazır bulunurken, maktul Kurt’un annesi Zennur ile babası Vakkas Kurt müşteki olarak duruşmaya katıldı. Aysel Kurt’un annesi ile babasının, kızlarının ölümünden sorumlu tutulan sanık İhsan Çayır’dan şikayetçi olmamaları dikkat çekti.

Duruşmada durumu yanlış anladıklarını söyleyen baba Vakkas Kurt, kızının ölümünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Kızımın eşini uyardım. Ona ‘Akıllı olun, kavga etmeyin’ dedim ama sabah bize kızımın kalbi durmuş denildi” demişti.

Eşinden şiddet görünce KADES’e ihbar etti: Polis alarma geçti
GÜNDEM
Eşinden şiddet görünce KADES’e ihbar etti: Polis alarma geçti


Baba, sanıktan şikayetçi olmadı

Duruşmada söz alan ve daha önce kızının eşi Çayır’dan şikayetçi olan baba Vakkas Kurt, şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Durumu yanlış anladıklarını aktaran Kurt, “Kızımın sadece mide rahatsızlığı vardı” dedi.

Mahkeme başkanı şikayetinden vazgeçen baba Kurt’a, “Kızının kalp, damar veya dalak rahatsızlığı var mıydı” diye sordu. Baba Kurt, "Kızımın sadece mide ülseri vardı diye biliyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Resmi nikah yoktu. Olay günü ben olay yerinde değildim. Kızımın herhangi bir kalp damar rahatsızlığı yoktu” cevabını verdi.
Baba Kurt’un ardından konuşan anne Zennur Kurt da şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Kızının sadece mide ülseri olduğunu belirten Kurt, “Ben olayı görmedim. Kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğunu bilmiyorum” diye konuştu. İddia makamı mütalaasında eksik hususların giderilmesini talep etti.

“Eşime şiddet uygulamadım”

Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Çayır, eşine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Eşimin kalp, damar veya dalak rahatsızlığı olduğuna ilişkin bilgisinin olmadığını iddia eden Çayır, “Benim bilgim yok ancak bu olayın ardından eşimin daha önce bu konuyla ilgili hastaneye gittiğini öğrendim. Sadece mide ülseri rahatsızlığı vardı” ifadelerini kullandı.

Kadına şiddete özel harekat
GÜNDEM
Kadına şiddete özel harekat


ATK raporuna göre darp yok

Sanık Çayır’ın beyanının ardından savunma için söz alan avukat Ramazan Hakan Urul, maktul Kurt’un Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisine göre travmatik durumun olmadığını belirtti. Müvekkilinin mağdura herhangi bir darp ve cebir uygulamadığını aktaran Urul, “Bu doğrultuda müvekkilim hakkında uygulanan imza zorunluluğu kaldırılsın” dedi. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan imza ile adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, olaya ilişkin tanıkların mahkemeye getirilerek dinlenmesine, İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılarak maktul Kurt’la ilgili sağlık verilerinin istenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Olayın geçmişi

Aysel Kurt ölmeden bir önceki gün babası Vakkas Kurt’u arayarak 4 yıl önce evlendiği İhsan Çayır’ın kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Yardım üzerine eve giden baba Kurt, damadı Çayır’a uyarılarda bulundu. Baba Kurt’un evden ayrılmasının ardından çıkan tartışmada Çayır eşine şiddet uyguladı. Çayır’ın evden ayrılmasının ardından Kurt’un çığlıklarını duyan komşular hamile kadını Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aysel Kurt ile karnındaki bebeği kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan İhsan Çayır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADES’e gelen ihbar polisi alarma geçirdi: Özel Harekat polisini kapısında gören koca şok oldu
FOTOĞRAF 10
Title
Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, K. Ö (38) ile eşi T. Ö. (34) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Title
İddiaya göre iki çocuk annesi T. Ö., kocasının kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cep telefonu üzerinden İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu.
Title
İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisin yanı sıra Özel Harekat Polisi de sevk edildi.
Title
Polisi sokakta gören öfkeli koca K. Ö., iddiaya göre karısına kapıyı açmasını ancak şikayetçi olmamasını söyledi. Bunun üzerine kapıyı açan T. Ö. polise şikayetçi olduğunu söyledi.
Title
Karısının şikayetçi olmasına sinirlenen K. Ö., eşini dışarda bırakıp kapıyı kapattı. Polis otosuna alınan T. Ö'nün, şiddet gördüğü için şikayetçi olduğunu ve evde tüfek olduğunu bildirmesi üzerine ekipler çelik yeleklerini giydi, Özel Harekat Polisi ise operasyon hazırlığına başladı.
Title
Sokakta güvenlik önlemleri alan ekipler, balkon ve pencerelerdeki vatandaşları da içeriye girmeleri yönünde uyardı.
Title
Bu sırada balkona çıkan K. Ö., elinde telefonla etrafa bağırmaya başladı. Elinde telefon bulunan K. Ö., “Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben geri zekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Bana bir tane polis eşin şikayetçi, sen de bizle gel demedi. Ben eşim gidebilir deyip kapıyı örttüm. Girdim içeriye. Kapıyı zorluyorlar. Şuanda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar. dedi.
Title
Öfkeli koca, bir saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Karı ve koca ayrı ayrı ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptığı aramada bulunan ruhsatlı bir av tüfeği muhafaza altına alındı.
Title
KADES’e gelen ihbar polisi alarma geçirdi: Özel Harekat polisini kapısında gören koca şok oldu
Antalya'da bir kadının kocası tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle KADES'e ihbar göndermesiyle mahalleye adeta polis yağdı. Özel Harekat polisi ve çelik yelekli ekipleri bir anda kapısında gören koca, eşini şikayetçi olmaması konusunda uyarıda bulundu, ancak kadın polise sığınarak şikayetçi oldu. Kapıyı kapatıp eşini dışarda bırakan öfkeli koca, balkona çıkarak 'Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş' diye bağırdı. Bir saatlik çalışmanın ardından ikna edilen kişi, polis merkezine götürüldü.


Abone Ol Google News
Yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

Yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama

​Okulların yüksek bir kapasiteyle açılması konusunda kararlıyız.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Eczacılar yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecek.
Muharrem İncenin Memleket Partisi gün sayıyor

​116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekiye Yağmurcu'nun ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Diktatörler gibi yemin edecek

Diktatörler gibi yemin edecek

​Biden'in yemin törenini ağır silahlı askerler dolduracak.
TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

​"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum."

Partinin ismi dahi belli

Partinin ismi dahi belli

​ABD Başkanlığını devreden Trump, parti kurma hazırlığında.
2016'dan beri firariydi

2016'dan beri firariydi

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü yakalandı.
Böyle acı görülmedi

Böyle acı görülmedi

Evlerinde çıkan yangında iki kardeş diri diri yandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.