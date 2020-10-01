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POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye beni seçtirmemek istiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’de yapılacak seçimlerde kampanyasını “Türkiye düşmanlığı” üzerine kurdu. Daha önce KKTC’nin Ankara tarafından yutulabileceğini söyleyen Akıncı, son olarak katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilişkiler, Maraş ve Doğu Akdeniz konusunda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin toplumu böldüğünü ifade eden Akıncı, "Türkiye’den bazı kesimlerin, şu an ki cumhurbaşkanının seçilmemesi için ellerinden yaptıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
​KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak 5 aday, “Er Meydanı Seçim Özel” programında bir araya geldi. Adaylar, Türkiye ile ilişkiler, Maraş ve Doğu Akdeniz konusunda değerlendirmelerde bulundu. Seçim kampanyasını “Türkiye düşmanlığı” üzerine kuran Akıncı yine skandal ifadeler kullandı.

"Ellerinden geleni yapıyorlar"

Türkiye ile ilişkilerin son derece önemli olduğunu söyleyen Mustafa Akıncı, “Öteden beri Türkiye ile saygıya dayalı, kişilikli ilişki olmalı vurgusunu yaptık. İlk kardeş belediye ilişkisini kuran benim. Ancak Türkiye’den bazı kesimlerin, bir adayın seçilmemesi için ve şu an ki cumhurbaşkanının seçilmemesi için ellerinden yaptıklarını görüyoruz” dedi.

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“Toplumu bölüyorlar"

Kendisi adına Türkiye düşmanı algısı yapıldığını ifade eden akıncı sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumu ciddi şekilde bölüyorlar. Toplumun kendi kendini yönetme hak ve iradesine sahip olduğunu en başta Türkiye’deki yetkililerin kabul etmesi gerekir. Oradan buraya bazı kesimler tarafından yapılan bazı söylemler olduğunu görüyoruz. Kıbrıs Türk halkının kendi özgür iradesini ortaya koyacak yetenekte olduğunu herkesin kabul etmesi lazımdır. Türkiye’ye karşı sevgi ve saygıdan başka besleyeceğimiz duygu yok. Benim adıma Türkiye düşmanı algısı yaratma çabası abestir.

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"Biatçı bir anlayış olmaz"

Daha önce Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiğini iddia eden Akıncı, Rumların hakim olacağı bir devlet içerisinde azınlık hakları ile Kıbrıs Türk halkının var olamayacağını belirterek, "Bu mümkün değil ama aynı şekilde Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin bir alt yönetimi gibi algılanmak da istemiyor” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Türkiye’yi doğrudan hedef alarak “Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama ‘otur Arap, kalk Arap’ misali biatçı bir anlayış da çıkmaz” açıklamasını yapmıştı.

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Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Emete Gözügüzelli Mustafa Akıncı'nın hadsiz açıklamalarına cevap verdi. Mustafa Akıncı gibi kişilerin bu tür açıklamalar yaparak Türkiye'yi Kıbrıs'dan çıkarmaya çalıştıklarını belirten Güzelli, ''Bu oyundur, bu psikolojik harekattır. Bu oyuna gelmeyelim'' açıklamasında bulundu.
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