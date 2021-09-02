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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın Türkiye’ye geliyor

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek. Kastamonu'da sel afetinin yaşandığı bölgede halkla bir araya gelecek olan Tatar, Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.

Haber Merkezi İHA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın Türkiye’ye geliyor
Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3-7 Eylül tarihleri arasında Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.

İLK DURAK KASTAMONU

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya varışının ardından Kastamonu’ya hareket ederek, sel afetinin yaşandığı bölgede halk ile bir araya gelecek.

Tatar, 4 Eylül’de ise Ankara’da Türkiye Barolar Birliği tarafından sunulacak Kıbrıs konulu brifinge katılacak ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

ÖNCE KÜTAHYA SONRA KONYA


Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Eylül’de ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Adadaki Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verecek ve Kütahya Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek. Akşehir’deki etkinliklere de katılacak olan Tatar, daha sonra Konya’yı ziyaret edecek.


Tatar, 7 Eylül’de Konya’da bulunan İstiklal Harbi Şehitliği’ni ziyaret edecek, Konya Kıbrıs Gazileri ve Konya Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya gelecek.

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