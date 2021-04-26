KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: En büyük gücümüz Türkiye'nin arkamızda olmasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır" ifadesini kullandı.

Kıbrıs konulu konferans öncesinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaret öncesi Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"Federal temelde bir anlaşma olmayacak"

Yarın sabah Cenevre'ye gideceklerini belirten Tatar, "Bizim amacımız, KKTC adına orada Kıbrıs Türk halkının seçilmiş lider olarak yeni iradenin ortaya konulması, yeni vizyonun anlatılmasıdır. Kıbrıs'ta artık çok şeyler değişmiştir, çok farklı beklentiler vardır.

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Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu vardır. Dolayısıyla biz orada artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan, iki bağımsız, egemen ve eşit devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşma olabileceğini söyleyeceğiz" dedi.

"Türkiye bize tam destek verecek"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Yeni bir iradenin temsilcisiyim, söylediklerimiz ve sözlerimiz var. Türkiye ile de bunları netleştirdikten sonra, bütün dünyaya Kıbrıs'taki haksızlıkları, neden Kıbrıs Türk halkının bunca yıldır mağdur olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bütün iyi niyetine rağmen bir netice alınamadığını ayrıntılı bir şekilde kendileriyle paylaşacağız.

Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır. Orada da Türkiye bize tam destek verecek" dedi.

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GÜNDEM KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yarın Türkiye'ye geliyor