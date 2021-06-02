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POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kutlu Adalı cinayeti soruşturmasını yakından takip ediyorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1996'da işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle takip ettiğini söyledi. Tatar, iddiaların gündeme gelmesinin ardından Polis Genel Müdürü’nü çağırarak, bu konuda gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kutlu Adalı cinayeti soruşturmasını yakından takip ediyorum
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1996'da işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tatar'dan Polis Genel Müdürü'ne talimat

İddiaların gündeme geldiği ilk günlerde Polis Genel Müdürü’nü çağırarak bu konuda gereken yasal çalışmaların yapılması talimatını verdiğini söyleyen Tatar,

olayın faili meçhul olduğu için dosyanın kapanmadığını ve soruşturmanın da devam ettiğini hatırlatarak şunları aktardı:

KKTC Meclisi'nde araştırma komisyonu

Bilahare yapılan üst düzey toplantıda da konu ile ilgili olarak Türkiye ile temasa geçilmesine yönelik olarak gereken yazışmaların yapılması talimatını da verdim. Bu arada KKTC Cumhuriyet Meclisinde, benim de destek verdiğim Araştırma Komitesi kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır.

"Yakından ve hassasiyetle takip ediyorum"

KKTC Meclisinde kurulan Araştırma Komitesinin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi de belirtmek isterim.

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