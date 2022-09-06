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POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'nin dengi değil

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'nin dengi değildir. İktidar kanadı iç hesaplaşmalarda üstünlük kazanmak için Türkiye'yle dalaşmaya giriyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yunanistan Türkiye Cumhuriyetinin dengi değil
​KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündemdeki sorulara ilişkin soruları yanıtladı. Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Erdoğan'ın liderliğinde imzalanan tahıl koridoru çok önemli bir uluslararası çaba.Yunanistan bunu kıskanıyor. Kendilerini kahraman gibi göstermek için boş işlerde bulunuyorlar.


RUM TARAFI İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Tuzaklarla dolu öneriler var. Bize göre kabul edilemez. Bizim önerilerimiz iki devletin iş birliğine dayanıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Türkiye ile Akdeniz'deki enerji faaliyetlerini izliyoruz. Onların kazdığı yerleri biz de kazabiliriz. Türkiye'nin çok haklı olduğu noktalar var. Rum'un hakkının olduğu yerde KKTC vatandaşının hakkı da var.

Rum tarafının tahriki var. Ama biz çatışmadan yana değiliz. Bunlara çare bulunacağı düşüncesi içindeyim. Tahrikler karşısında soğukkanlı olmakta fayda var.

YUNANİSTAN'IN TÜRK JETLERİNE TACİZİ

Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'nin dengi değildir. İktidar kanadı iç hesaplaşmalarda üstünlük kazanmak için Türkiye'yle dalaşmaya giriyor."

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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
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