KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'nin dengi değil

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündemdeki sorulara ilişkin soruları yanıtladı. Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Erdoğan'ın liderliğinde imzalanan tahıl koridoru çok önemli bir uluslararası çaba.Yunanistan bunu kıskanıyor. Kendilerini kahraman gibi göstermek için boş işlerde bulunuyorlar.

RUM TARAFI İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Tuzaklarla dolu öneriler var. Bize göre kabul edilemez. Bizim önerilerimiz iki devletin iş birliğine dayanıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Türkiye ile Akdeniz'deki enerji faaliyetlerini izliyoruz. Onların kazdığı yerleri biz de kazabiliriz. Türkiye'nin çok haklı olduğu noktalar var. Rum'un hakkının olduğu yerde KKTC vatandaşının hakkı da var.

Rum tarafının tahriki var. Ama biz çatışmadan yana değiliz. Bunlara çare bulunacağı düşüncesi içindeyim. Tahrikler karşısında soğukkanlı olmakta fayda var.

YUNANİSTAN'IN TÜRK JETLERİNE TACİZİ

Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'nin dengi değildir. İktidar kanadı iç hesaplaşmalarda üstünlük kazanmak için Türkiye'yle dalaşmaya giriyor."

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