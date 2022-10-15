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POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileklerinde bulundu.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan Bartındaki maden kazasıyla ilgili paylaşım
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun."

Bartın'da maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti

Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı
FOTOĞRAF 8
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.
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<br>TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.<br>
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Patlamanın ardından maden ocağına gelen aileler, yakınlarından haber alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.
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Göçük altında kalan maden işçilerinin mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken büyük bir umutla bekliyor.
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Bölgeye intikal eden arama kurtara ekipleri, enkaz altında kalanların mesai arkadaşları ve ailelerinin duymak istediği tek bir şey var.
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Yangın ve göçük arazilerinde bulunan yakınlarının sağ bir şekilde kurtulması.
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Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı.
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Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı.
Hüzün ve umut arasında bekleyiş kadraja böyle yansıdı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Devam eden arama kurtarma çalışmaları esnasında kameralara yansıyan, ailelerin ve ekiplerin hüzün ve umut arasındaki bekleyiş anları oldu.


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Bartında maden ocağında patlama

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​Diyarbakır Cezaevi kapatılıyor.

​Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor.

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