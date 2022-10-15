KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun."
Bartın, Amasra’da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarı ile tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun.
Bartın, Amasra’da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntü ile öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarı ile tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun.— Ersin Tatar (@ErsinrTatar) October 14, 2022