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ANKARA

KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Rum Kesimi'nin Birleşmiş Milletler (BM) yetkileriyle yaptığı görüşmeleri basına sızdırmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Rum kesiminin tutumu eleştirilerek, "Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor." denildi.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak, Genel Sekreter Antonio Guterres'in 27 Eylül'de New York'ta olası bir üçlü görüşme daveti yapma düşüncesinde olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tatar'ın, Genel Sekreter'den resmi bir davet gelmesi halinde Rum lider Nikos Anastasiades ile Genel Sekreteri'n de yer aldığı, gayriresmi üçlü bir görüşmeye katılabileceğini Spehar'a bildirdiği kaydedildi.

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"RUM TARAFI DİPLOMATİK ETİK KURALLARINI ÇİĞNİYOR"

Rum yönetiminin, siyasi manevra peşinde koştuğu belirtilen açıklamada, "Taraflara resmi davet yapılmadan nabız yoklama şeklinde BM yetkilileri tarafından yapılan istişareleri anında basına sızdıran Rum liderliği, diplomatik etik ihlali yanında gerçek niyetinin siyasi manevra ve imaj yaratma olduğunu bir kez daha göstermiştir. Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Genel Sekreter tarafından resmi davet yapılması halinde, Kıbrıs Türk tarafı olarak Cenevre'de masaya koyulan öneri ve yeni vizyon (Kıbrıs egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm) temelinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu üçlü gayriresmi toplantıya iyi niyet ve yapıcı bir anlayışla katılacağı bildirildi.

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