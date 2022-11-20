KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek

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TSK vurdu teröristbaşı Müslim tutuştu: Dünyadan yardım dilendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin sözde siyasi lideri Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarını yok etmek amacıyla gece yarısı başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekâtı ile ilgili panik dolu bir açıklama yaptı.