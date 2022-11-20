KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan TSK'nın "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na destek

Hayat

Havalimanı saldırısı sonrası doktorların yüzde bir yaşama şansı verdiği Deniz avukat oldu

Atatürk Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda yaralanan 27 yaşındaki Deniz Aksakal, verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Doktorların yüzde bir yaşama şansı verdiği, o zaman hukuk öğrencisi olan Aksakal, hayatına sağ kulağının arkasında kalan şarapnel parçasıyla devam ediyor. Yaşadıklarına rağmen hayalinden vazgeçmeyen Deniz, avukat oldu.