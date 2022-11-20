KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan TSK'nın "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere yönelik başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na desteğini bildirdi.
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum"
Ertuğruloğlu, yayımladığı mesajda, "Ana vatanımız Türkiye’nin, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.