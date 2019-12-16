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MERSİN

KKTC’de İHA göreve başladı: İlk rota Doğu Akdeniz

Muğla Dalaman’dan kalkan insansız hava aracı (İHA), sabah saat 10.00'da Geçitkale'ye iniş yaptı. Burada konuşlanan ilk İHA daha sonra KKTC yerel saatiyle 11.10’da Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı.

Haber Merkezi İHA
Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA indi
Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA indi

Muğla Dalaman’dan KKTC yerel saatle 11.10’da havalanan Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı’na ulaştı.

Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşlara başlayan ilk insansız hava aracı (İHA) böylece görevine başlamış oldu.

Dalaman'dan havalanan Bayraktar TB2 KKTC'ye indi
OYNAT 00:48
Dalaman'dan havalanan Bayraktar TB2 KKTC'ye indi
Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (), KKTC Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalanmıştı. 'den havalanan Bayraktar TB2 tipi ilk İHA, yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından KKTC'deki Geçitkale Üssü'ne indi.

AA
Geçitkale'ye inen ilk İHA

TÜRKİYE'DEN 'ACİL KODUYLA' İSTENDİ

  • KKTC hükümeti, Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay vermişti. KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den ’acil’ koduyla Geçitkale’nin kullanılmasının istendiğini belirterek, "Bu istek karşısında hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin güvenliği için adım atıldı" açıklamasını yapmıştı.

AA
Geçitkale'ye inen ilk İHA

AA
Geçitkale'ye inen ilk İHA

AA
Geçitkale'ye inen ilk İHA

Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı: 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale'ye inecek
FOTOĞRAF 24
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KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu.
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İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.
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KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
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Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı: 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale'ye inecek
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalandı.

Türkiye'den kalkan ilk İHA KKTC'deki Geçitkale Havaalanı indi
GÜNDEM
Türkiye'den kalkan ilk İHA KKTC'deki Geçitkale Havaalanı indi
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