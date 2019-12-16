KKTC’de İHA göreve başladı: İlk rota Doğu Akdeniz

Gündem

Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu: Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Küçükçekmece’de çöp konteynerine atılmış çok sayıda ağrı kesici serum ve ilaç bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler olaya ilişkin inceleme başlattı. Olayın görgü tanıklarından İbrahim Bekirkaya, “Köşede duruyordum kamyon geldi çöp konteynerına yanaştı. Ben çöp boşaltıyorlar sandım boşalttı gitti. 2 kişilerdi" dedi.