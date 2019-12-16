KKTC’de İHA göreve başladı: İlk rota Doğu Akdeniz

Muğla Dalaman’dan kalkan insansız hava aracı (İHA), sabah saat 10.00'da Geçitkale'ye iniş yaptı. Burada konuşlanan ilk İHA daha sonra KKTC yerel saatiyle 11.10’da Doğu Akdeniz bölgelerinde uçuşa başladı.
KKTC hükümeti, Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay vermişti. KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den ’acil’ koduyla Geçitkale’nin kullanılmasının istendiğini belirterek, "Bu istek karşısında hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin güvenliği için adım atıldı" açıklamasını yapmıştı.