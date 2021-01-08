Gündem KKTCde kan donduran olay Önce babasını sonra annesini öldürdü sebebi ise şoka uğrattı
İSTANBUL

KKTC’de kan donduran olay: Önce babasını sonra annesini öldürdü sebebi ise şoka uğrattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek, intihar ettiği iddia edildi. 14 yaşındaki çocuğun uykudayken annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu’nu tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilirken, ardından kendi canına kıydığı öne sürüldü. Çınar Çobanoğlu’nun Mavi Balina adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek böyle bir cinayet işlediği iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu.
14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güne kan donduran bir olayla başladı. Geçitkale’de yerel saatle 03.30 sıralarında 52 yaşındaki İbrahim Çobanoğlu ve 48 yaşındaki eşi Bengü Çobanoğlu’nun evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi. Çocukları 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

ANNESİNİ VE BABASINI UYKUDAYKEN ÖLDÜRDÜ

14 yaşındaki çocuğun uykudayken annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu’nu tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilirken, ardından kendi canına kıydığı öne sürüldü.

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Çınar Çobanoğlu’nun Mavi Balina adlı bilgisayar oyunundan etkilenerek böyle bir cinayet işlediği iddia edildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Geçitkale’de yaşanan facianın ardından olayın görgü tanığı yaptığı açıklamada, "Sabah 03.00’te kapımızın şiddetli şekilde çalınmasıyla uyandık. Büyük çocuk bize gelerek ’koşun beni kurtarın Çınar ateş etti. Koşun bakın kendine bir şey yaptı galiba’ dedi. 18 yaşındaki çocuğun ’beni eve saklayın demesiyle onu evimize aldık. Bu sırada ben koşarak karşı eve geçtim. Biz silah sesi duymadık. Koşarak eve gittim. Çocuğu oturur vaziyette kanlar içerisinde buldum. Ambulansı ve polisi aradım. Geldi ona da yardım ettim. Çocuğu belki kurtarırsınız diyerek ambulansa koyduk. Anne baba hayatını kaybetmişti. Çocuk yere doğru eğilmiş bir şekilde duruyordu" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olayın ardından polis tarafından yapılan açıklamada, "08.01.2021 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Geçitkale’de sakin İbrahim Çobanoğlu ve Bengü Çobanoğlu ikametgahlarının yatak odası içerisinde tabanca ile vurulmak suretiyle olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Yine aynı ikametgah içerisinde bulunan 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir" denildi.
Olayla ilgili polis soruşturmasının çok yönlü olarak devam ettiği duyuruldu.

"Mavi Balina" oyunu 3 can aldı: Mahmudabad'da toplanan dört genç Hazar Denizi'ne atlayarak intihar etti
DÜNYA
"Mavi Balina" oyunu 3 can aldı: Mahmudabad'da toplanan dört genç Hazar Denizi'ne atlayarak intihar etti

Mavi Balina ve Momo’dan sonra şimdi de Mavi Bebek: Çocuklar kurtulmak için yardım istiyor
HAYAT
Mavi Balina ve Momo’dan sonra şimdi de Mavi Bebek: Çocuklar kurtulmak için yardım istiyor
Abone Ol Google News
Antalyada aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.
KKTCde kan donduran cinayet

KKTC'de kan donduran cinayet

​Önce babasını sonra annesini öldürdü sebebi ise şoka uğrattı.
Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.

Bir nefese muhtaç olmak

Bir nefese muhtaç olmak

​26 günlük tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı.

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.
Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.