MSB'den Kapalı Maraş açıklaması: Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım hayırlı olsun

KKTC'de 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir kısmı açıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/9HMe7x6V3d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020

DÜNYA KKTC'de tarihi gün: Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

FOTOĞRAF 14 Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı. Girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor. KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. BiP'te paylaş

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