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Gündem MSBden Kapalı Maraş açıklaması Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım hayırlı olsun
ANKARA

KKTC'de Kapalı Maraş'ın bir kısmı halkın kullanımına açıldı: MSB'den ilk açıklama geldi

MSB'den Kapalı Maraş açıklaması: Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım hayırlı olsun

KKTC'de 46 yıl sonra Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı. MSB'den Kapalı Maraş'a ilişkin yapılan açıklamada, "Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi.

Haber Merkezi DHA
KKTC'de 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir kısmı açıldı.
KKTC'de 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir kısmı açıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi.

KKTC'de tarihi gün: Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
DÜNYA
KKTC'de tarihi gün: Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
FOTOĞRAF 14
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Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı.
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Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı.
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Girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.
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Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor.
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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.

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"Hayalet Şehir" Kapalı Maraş' a 46 yıl sonra girişler başladı
KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı bugün kullanıma açıldı.


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