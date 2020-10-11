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POLİTİKA

KKTC'de oy verme işlemi sona erdi: Yasağın kalkmasına dakikalar kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. KKTC'de 7'si bağımsız 11 aday yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçimi bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti. Seçimlerle ilgili yayın yasağı saat 19.00'da kalkacak.

Haber Merkezi AA
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi.
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için da halk oylaması yapıldı.

Oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla tamamlandı ve oy sayımına başlandı. KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00'ye kadar açıklaması bekleniyor. YSK'den yapılan açıklamada saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 54.72 olduğu belirtilmişti.

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11 aday yarıştı

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarıştı.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

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