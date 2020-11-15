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POLİTİKA

KKTC'de tarihi an: Cumhurbaşkanı Erdoğan Maraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerinin ardından yıllardır kapalı olan Maraş'a geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Maraş'a geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Maraş'a geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte yıllardır kapalı olan Maraş'a geçti.

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