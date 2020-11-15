KKTC'de tarihi an: Cumhurbaşkanı Erdoğan Maraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte yıllardır kapalı olan Maraş'a geçti.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte yıllardır kapalı olan Maraş'a geçti.
Ayrıntılar geliyor...
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