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Gündem KKTCden destek Dünya, Türkiyenin küresel güç olduğunu kabul etmeli
POLİTİKA

KKTC'den destek: Dünya, Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeli

Tükiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ve Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları, dünyanın gündeminde. KKTC Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de söz sahibi olduğuna vurgu yaparak "Türkiye’nin küresel güç olduğunu artık dünya kabul etmeli.Türkiye Kıbrıs'ta garantördür, İngiltere ve Yunanistan’da… Ancak Fransız donanmasının burada hala ne işi olduğunu çözmüş değiliz. Fransa’ya soruyorum senin bu bölgede ne ilişkin var? Hala Doğu Akdeniz'de ne işin var?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar
KKTC Başbakanı Ersin Tatar

KKTC Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri, kapalı Maraş'ın açılım süreci ve 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki iddialarının son yıllarda daha da önemli hal aldığını ve bu hususta KKTC olarak her zaman Türkiye ile birlikte omuz omuza hareket ettiklerini ifade etti. Tatar, Türkiye'nin silahlı güçleri ve donanmasıyla bölgede kararlılıkla çalışmalarını yürüttüğünü, bunun da KKTC'ye son derece güç verdiğini ifade etti.

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"Fransa senin bu bölgede ne işin var?"

Tatar, Türkiye’nin bölgede söz sahibi olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin küresel güç olduğunu artık dünya kabul etmeli. Türkiye Kıbrıs'ta garantördür. İngiltere ve Yunanistan’da… Ancak Fransız donanmasının burada hala ne işi olduğunu çözmüş değiliz. Fransa’ya soruyorum senin bu bölgede ne ilişkin var? Akdeniz'de hala ne işin var? Sen neredesin, Kıbrıs nerede" diye konuştu. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkisinden korktuğunu ifade eden Tatar, “ Rum Kesimi kendisine sahip çıkacak birilerini arıyor. Ama nafile. AB’nin Rum Kesimi’nin arkasında duracağına da inanmıyorum” dedi.

“Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını asla yedirmeyeceğiz"

Uluslararası hukuka göre KKTC’nin Türkiye ile kıta sahanlığı anlaşması yapmaya hakkı olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de daha büyük potansiyel, hak ve çıkara sahip olma noktasına gelmiştir” diye konuştu. Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini ve çıkarlarını asla yedirmeyeceklerini ifade eden Tatar, “ Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini, refahını korumak bizim vazifemizdir. Tüm çabamız bu yüzdendir. Bir köşede oturarak, müzakerelerin yeniden başlamasını beklemek, halkımıza yapılmış en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı. Rum-Yunan ikilisinin diplomatik istismarlarını kimsenin kabul etmemesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, AB'nin de onların oyunlarına alet olmaması, gerektiğini kaydetti.

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  • Son dönemde gündemde olan Maraş’ın açılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tatar, “ Avukatlarımızla Maraş’ın yeniden açılmasına yönelik bir takvim çalışmamız var. Şunu söyleyebilirim, 2021 yılına girmeden açmayı hedefliyoruz” dedi. Tatar, "Bu saatten sonra Maraş'ın açılmasını daha da geciktirmenin manası yok." dedi.

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"Akıncı'nın sözleri Kıbrıslı Türklerin düşüncesi değildir"

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Bağımsız adayı Mustafa Akıncı’nın Türkiye ile ilişkiler konusunda “ Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur Arap, kalk Arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz” ifadesini de değerlendirdi. Başbakan Tatar, Akıncı’nın söylemlerini son derece yakışıksız bulduğunu ifade ederek, “Her şeyden önce kendisini sözde özgürlükçü, sözde çağdaş gören bu kişi, “otur arap kalk arap misali” sözüyle zihninin derinliklerindeki ırkçı bakış açısını yansıtmış ve iki yüzlü siyasi tavrını ortaya koymuştur. Ancak şunu söylemek isterim ki, Sayın Akıncı’nın sözleri asla Kıbrıslı Türklerin düşüncesi değildir. Sayın Akıncı’nın bu söylemleri tamamen seçime yöneliktir” dedi.

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  • Tatar açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Büyük iddialarla çözüm için geldiğini söyleyip 5 yılda bir arpa boyu yol alamayanların, Kıbrıs Türk halkının refahı ve tanınması için tek bir dişe dokunur icraatı olamayanların gündemi bu tür açıklamalarla meşgul etmesinin amacı bellidir. Ulusal Birlik Partisi olarak biz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkmaktayız ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansıması istiyoruz. Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ortadayken hata yapılmamasını istiyoruz”

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