​Kobani çağrısını kim yaptı

Kobani olaylarının yedinci yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, cezaevinde bulunan Kobani olaylarının azmettiricisi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katil olduğunu söyledi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Bizim elimiz bırakın silahı tek bir çakıya bile değmemiştir” dedi.
- 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar öncesi HDP Genel Merkezinden, “IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” mesajı paylaşılmıştı. Beştaş, o dönem HDP MYK üyesiydi. Kobani iddianamesinde de Beştaş, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanıyor. Beştaş’ın bu konuda Meclis’te fezlekesi de bulunuyor.