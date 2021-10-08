Gündem Kobani çağrısını kim yaptı
ANKARA

Kobani çağrısını kim yaptı

Kobani olaylarının yedinci yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Kobani çağrısını kim yaptı
Meral Danış

Kobani olaylarının yedinci yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, cezaevinde bulunan Kobani olaylarının azmettiricisi HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katil olduğunu söyledi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Bizim elimiz bırakın silahı tek bir çakıya bile değmemiştir” dedi.

  • 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar öncesi HDP Genel Merkezinden, “IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” mesajı paylaşılmıştı. Beştaş, o dönem HDP MYK üyesiydi. Kobani iddianamesinde de Beştaş, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanıyor. Beştaş’ın bu konuda Meclis’te fezlekesi de bulunuyor.
Düzcede duygulandıran görüntü

Düzce'de duygulandıran görüntü

Ölen sahibinin mezarının başından ayrılmadı.
Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Hatay'da şaşkına çeviren görüntü.
Kovid psikolojimizi bozdu

​Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var.

Anneannesi kazada hayatını kaybetti.

​Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı.

Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi.

​Milli geliri yüzde 7 artıracak.

​Fransa'da camiye tehdit mektubu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

​TÜGVA'lı gençler, geceyi Büyükada'daki vakıf binasının önünde geçirdi.

​Kendi ülkelerinde mülteci oldular.

​Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini bu fotoğraf ile andı.
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.