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Gündem Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 3 tutuklama
ANKARA

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 3 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, aralarında eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de olduğu 3 zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Eski HDP Milletvekili Binici ile Ayşe Yağcı ve Mesut Bağcık, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu geçen yıl, bazı eski HDP milletvekilleri ise bir süre önce tutuklanmıştı.

PKK yandaşlarının 6-7 Ekim'deki saldırılarından yeni görüntüler
OYNAT 06:04
PKK yandaşlarının 6-7 Ekim'deki saldırılarından yeni görüntüler
HDP'nin çağrısı üzerine iki yıl önce 6-7 Ekim tarihlerinde Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 35 ilde PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği şiddet olaylarıyla ilgili Van'da yeni görüntüler ortaya çıktı.AA muhabirinin ulaştığı görüntülere göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan terör örgütü yandaşları, yol ortasında lastik yakıyor ve olaya müdahale için gelen zırhlı araçlara ve polislere taş, sopa ve molotofkokteyli ile saldırıyor.


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