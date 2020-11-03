Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 3 tutuklama

PKK yandaşlarının 6-7 Ekim'deki saldırılarından yeni görüntüler

HDP'nin çağrısı üzerine iki yıl önce 6-7 Ekim tarihlerinde Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 35 ilde PKK/PYD yandaşlarının gerçekleştirdiği şiddet olaylarıyla ilgili Van'da yeni görüntüler ortaya çıktı.AA muhabirinin ulaştığı görüntülere göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan terör örgütü yandaşları, yol ortasında lastik yakıyor ve olaya müdahale için gelen zırhlı araçlara ve polislere taş, sopa ve molotofkokteyli ile saldırıyor.