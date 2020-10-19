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POLİTİKA

'Kobani' soruşturmasında ifadesi alınmıştı: Ahmet Türk, serbest bırakıldı

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani olayları soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı. Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk.
Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk.

Ahmet Türk, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Mardin'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcıya ifade verdi.

  • Türk, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Türk, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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