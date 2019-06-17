Koç Üniversitesi rektörünün kızının şantajla dolandırıldı

Koç Üniversitesi rektörü Umran İnan’ın Ayşe İnan’ın babasının danışmanı Ramazan Kalaycı’ya şantaj yoluyla bir milyon 150 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İnan’ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada danışman Kalaycı hakkında “Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eşiyle sıkıntı yaşadı, Beyoğlu’nda madde kullandı

İddianamede yer alan bilgilere göre, Koç Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde, 2014 yılı Nisan ayında okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Kani İrfan Kuzu ile evlenen rektör kızı Ayşe İnan ile eşi arasında bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşandı.

Yaşanan olayların ardından psikolojisinin bozulduğunu iddia eden İnan, Beyoğlu’na gittiği, orada ise yanına yaklaşan kişinin kendisine sıkıntılarını gidermesi için bir madde verdiğini belirtti. Bu maddeyi aldıktan sonra eve gittiğini söyleyen İnan, tanımadığını iddia ettiği kişiden aldığı maddeyi içtiğini ve eşi Kani İrfan Kuzu’nun bunun uyuşturucu madde olduğunu söyleyerek kendisini, çocuğunu elinden almakla tehdit ettiğini belirtti.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan.

Kalaycı: Polis ve MİT’te kayıtların var

İddialara göre olayların ardından Ayşe İnan, 2017 yılının Eylül ayında güvendiğini söylediği rektör danışmanı Ramazan Kalaycı’nın evine giderek, eşiyle arasında geçenleri anlattı. Anlatılanlar üzerine Kalaycı, İnan’a canını sıkmamasını ve kendisinin olayları araştırıp haber vereceğini belirtti.

Kalaycı, olayı öğrenmesinden 10-15 gün sonra İnan’ı telefonla arayarak, yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyledi. İnan daha sonrasında Kalaycı’nın ofisine gitti.

Kalaycı, İnan’a, “polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var, uyuşturucudan kayıtların var, narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş” şeklinde sözler söyledikten sonra bir ekran görüntüsü ve isminin olduğu bir listeyi gösterip kendisini korkuttuğunu ve kendisine “benim üst düzey devlet içerisinde emniyet ve MİT'de tanıdıklarım var, bütün bu kayıtların hepsini halledebilirim” diyerek kayıtların silinmediği takdirde çocuğunu bir daha göremeyeceğini söyledi.

Kayıtların silinmesi için para talep etti

Ayşe İnan’ın, korktuğu için Kalaycı’nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul ettiği aktarılan iddianamede yapılan konuşmadan birkaç gün sonra Kalaycı’nın, İnan’ı arayarak emniyet ve MİT’deki tüm kayıtları halledebileceğini, Ankara ve İstanbul'daki üst düzey devlet görevlileriyle arasının iyi olduğunu, devamlı suretle bunların yanına gidip geldiğini, orada tüm görevlilerle iyi ilişkilerinin olduğunu, belirli bir miktar para karşılığında bütün bu kayıtları sildirebileceğini söylediği, İnan’ın ise parayı vermeyi kabul ettiği kaydedildi.

Üç ayrı ödeme yaptı İnan’ın rektör olan babasının danışmanı Ramazan Kalaycı’ya ilk olarak 2017 yılının Ekim ayında, ayında Koç Üniversitesinde bir çanta içerisinde 350 bin lira ödeme yaptığı kaydedilen iddianamede, ikinci ödemenin yine aynı yerde, 350 bin lira olarak son ödemenin ise 2018 yılının Eylül ayında 450 bin lira olarak yapıldığı anlatıldı.

Kalaycı’nın aldığı paranın ardından işi hallettiğini, verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söylediği ve İnan’a banka dekontlarını verdiği yer aldı.

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Banka dekontlarının sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu

Banka dekontlarının sahte olduğunu anlayan İnan’ın, olay ile ilgili şikayette bulunduğu anlatılan iddianamede şüpheli Kalay’cının elde edilen tüm deliller doğrultusunda “Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.