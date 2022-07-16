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KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan öğrenci biletini 3.10 TL’ye çekin talimatı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, UKOME toplantısında 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakından öğrenci biletini 3.10 TL’ye çekin talimatı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

Kocaeli’nde UKOME toplantısında alınan karar gereği ulaşım ücretlerinde artışa gidilmişti. Bu kararın ardından devreye giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi. UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7,5 lira olmuş yine Başkan Büyükakın, bunun 1 TL’sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı.

Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6,5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4,50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3,10 TL’ye çekildi. Alınan bu karar okulların açılması öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

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