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KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın hasat topladı: Yeni üretim hep desteklenecek

Kandıra’da vatandaşlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilerle bir araya gelerek hasat topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın hasat topladı: Yeni üretim hep desteklenecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın

Kandıra’da vatandaşlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilerle bir araya gelerek hasat topladı. Sürdürülebilir tarım politikası geliştirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Mühendislik hesabı yapıyoruz. Yeni gelişen şartlara uyum sağlayarak çiftçimizi destekliyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi.

KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER YEŞ BEREKETLENİR

Başkan Büyükakın, Kandıra’da ilk olarak sera desteği verilen çiftçi Adem Akgüneş’in serasını ziyaret etti. Burada yetiştirilen ürünleri toplayan Başkan Büyükakın daha sonra aynı bölgedeki çilek serasını inceleyerek yeni üretim tekniklerinin destekleneceğini söyledi.

Daha sonra mısır tarlasını gezen Başkan Büyükakın, kadın çiftçilerle bir araya gelerek onları dinledi. Kadın çiftçilere yönelik pozitif yaklaşım sergilediklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Kadının elinin değdiği her şey bereketlidir, değerlidir. Kadınlarımızın girişimci olarak tarımsal faaliyetlerin içinde yer almasını istiyoruz” diye konuştu. Üretimin durmaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Özellikle pandemi süreci bize gösterdi ki; gıda arzı güvenliği açısından tarımın desteklenmesi son derece kritik. Üretimin, çiftçilerimizin desteklenmesi için ne yapabiliriz dediğimizde tohum, sera gibi verdiğimiz desteklere gübre desteği sürecini ekledik. Mazot desteğini başlattık. Önemli olan çiftçimizin ayakta kalması” dedi.

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