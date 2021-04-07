Gündem Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
KOCAELİ

Kocaeli haber: Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı

Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli haber: Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'deki olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi’nde bulunan bir büfede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

AA

AA

Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi.

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