Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı

Teknoloji

iPhone pilinin ne zaman biteceği gösteren yeni özellik geliyor

Apple'ın aldığı yeni patent, iPhone pillerinin ne zaman biteceğini tahmin etmek için yeni bir sistemi ortaya koyuyor. Böylece kullanım detaylı bir şekilde analiz edilerek şarj durumuyla alakalı bilgi veriliyor.