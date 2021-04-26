İftar yemeğini yolcusu ile paylaşan şoför o anları anlattı: Görüntüleri sosyal medyada görünce duygulandım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a bağlı halk otobüsünün şoförü Korkmaz, yaptığı açıklamada, İzmit-Hereke seferini gerçekleştirirken Körfez ilçesinde iftar ezanının okunduğunu ifade etti.

İftar vakti girince otobüste tek olan yolcuya "Niyetli misin?" diye sorduğunu dile getiren Korkmaz, "Yolcu da niyetli olduğunu belirtti. Kendisini yanıma davet ederek kurumumuzun bize verdiği iftariyeliği paylaşmak istediğimi söyledim. Aracı müsait yere çektim. O da ilk önce 'Yok' der gibi oldu ama yemeğimi onunla paylaştım" şeklinde konuştu.

Korkmaz, "Yolcularımıza misafir gözüyle bakıyoruz. Ramazan, paylaşma ayıdır. Yolcumuzla ekmeğimizi paylaştık. Yolcumuz bu durumdan çok memnun kaldı" diye konuştu.

DHA Kocaeli'de seyir halindeyken iftar saati üzerine yemeğini oruçlu yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü Arif Korkmaz, ramazanın paylaşma ayı olduğunu gösterdi.

Korkmaz, tüm yolcuların kendileri için değerli olduğunu belirterek, araç kamerasına yansıyan görüntülerin yayınlanması üzerine birçok vatandaşın arayarak tebrik ettiğini kaydetti.

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Halk otobüsü şoförü Arif Korkmaz

"Görüntüleri sosyal medyada görünce duygulandım"

Görüntüleri sosyal medyada görünce çok duygulandığını ifade eden Korkmaz, "Bizim görüntüleme merkezimizdeki arkadaşlarımız bu olayı tespit etmişler ve akabinde paylaşmak istemişler. Ben görüntüleri sosyal medyada görünce duygulandım. Sürecimiz zor bir süreç. Ramazan ayı dolayısıyla da insanları motivasyon etmek açısından iyi bir şeye vesile olduysak çok memnun kalırım. Bu da bizi oldukça çok memnun etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak amacımı misafir odaklı hizmet verip, her yolcuyu benimsemek” ifadelerini kullandı.