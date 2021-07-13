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KOCAELİ

Nikah sayısında 18 yılın rekoru kırıldı

Kademeli normalleşmeye geçişle birlikte çiftler, İzmit Belediyesi Evlendirme Biriminin yolunu tuttu. Aşırı yoğunluğun yaşandığı nikah salonlarında 18 yılın rekoru kırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli haber: Nikah sayısında 18 yılın rekoru kırıldı
Nikah salonlarının tam kapasite hizmet verdiği İzmit’te son 18 yılın rekoru kırıldı.


Pandemi yasaklarında nikahlarını ve düğünlerini erteleyen çiftler, kademeli normalleşmeyle birlikte yaşamlarını birleştirmeye başladı.

Temmuz ayında nikah ve düğünlere serbestlik geleceğini öngören çiftler mayıs ayındaki tam kapanmanın ardından rezervasyonlarını yaptırdı. Nikah salonlarının tam kapasite hizmet verdiği İzmit’te son 18 yılın rekoru kırıldı.

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Yoğunluktan yer bulunamıyor

İzmit Belediyesinin nikah memurları geride kalan bir haftada 134 çiftin nikahını kıyarak ömürlük imza attırdı. 6 nikah salonunda, 4 evlendirme memuruyla gece-gündüz hizmet veren İzmit Belediyesi, vatandaşların yoğunluktan dolayı yer bulamadığında mağduriyet yaşamamaları için yerinde nikah kıymaya başladı. İzmit Belediyesi, kendi nikah salonları dışındaki düğün ve nikah organizasyonlarının yapıldığı mekanlara giderek çiftlerin yaşamlarını birleştiriyor.

130 çiftin nikahı kıyılacak

Hafta sonları çoğunlukla vatandaşların yerinde nikah taleplerini yerine getirmeye dikkat eden İzmit Belediyesi evlendirme memurları, halktan gelen özel salonlarda, evde, bahçede veya mahalle arasında nikah kıyma taleplerine de yetişmeye çalışıyor. İzmit Belediyesi bu hafta da yaklaşık 130 çiftin nikahını kıyarak dünya evine girmelerini sağlayacak.

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"18 yılın rekoru kırıldı"

Yaşanan yoğunluğa değinen İzmit Belediyesi evlendirme memuru Fikri Sever, "Tam kapanmada temmuz ayı öngörüsüyle başlayan rezervasyonlar ve kademeli normalleşmeyle birlikte artan evlenme başvuruları nedeniyle son derece hareketli bir yaz geçiriyoruz. Öyle ki birçok çift nikahlarını birkaç kez ertelemek zorunda kaldı. İptal edenler oldu. Şimdi salonlarımız tam kapasite dolu. Bu nedenle vatandaşların özel salonlardaki nikah taleplerini de geri çevirmiyoruz. Son 18 yılın en çok nikahını 3-11 Temmuz haftasında kıydık. Bir haftada 134 nikah kıydık" şeklinde konuştu.

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