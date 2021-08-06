Gündem Yaralı ailesini kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı
KOCAELİ

Yaralı ailesini kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli haber: Yaralı ailesini kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı
Sürücü S.Ü. kaza sonrası yaralı ailesini bırakıp kaçtı.

Kaza Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.

06 MSC 66 plakalı otomobille seyir halinde olan S.Ü., aynı istikamette seyir halinde olan T.Y. yönetimindeki 41 PU 121 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile hızını alamayan S.Ü. yönetimindeki otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Araç sürücüsü kaza sonrası kaçtı.
Araç sürücüsü kaza sonrası kaçtı.

Sürücü kaza yerinde kaçtı

Motosiklet sürücüsü T.Y., otomobilde bulunan A.N.Ü. ve E.A.Ü. bir yolcu yaralanırken otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Erzincan'da kahreden kaza: 10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı
FOTOĞRAF 11
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Kaza dün saat 23.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum istikametine giden Muhammet Sefa Aksakal yönetimindeki 34 FMY 39 plakalı otomobil ile Recai Tok yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
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Yabancı plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada çarpışmanın etkisiyle Aksakal’ın kullandığı otomobil yol kenarındaki bahçeye uçarak ağaca çarparak durdu.
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Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
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Her iki araçta yaralanan Muhammet Sefa Aksakal, Makbule Özge Aksakal ve 10 aylık Beril Aksakal ile Recai Tok, Bekir Asaf Arasoğlu, Asel Arasoğlu, Sümeyra Arasoğlu ve Hanım Balaban ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beril Aksakal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Erzincan'da kahreden kaza: 10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı
Erzincan Erzurum karayolunun 13'üncü kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 aylık bebek hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.


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