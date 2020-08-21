112 yaşındaki Güllü nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini böyle anlattı: O hizmetleri bilmeyene Allah sorar

Erdoğan, "Tayyip dede sen hiç yorulmaz mısın?" diyen miniği yanına çağırdı

AK Parti İl Kongresi için Samsun'a giden Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayanlar arasında bir kız çocuğu da vardı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken miniği sahneye davet eden Erdoğan, "Salona girerken yanıma geldi. Sabah beni karşılamak için kuaföre gitmiş. Saçlarını da ne güzel yaptırmış. Bana sordu; "Tayyip dede sen hiç yorulmaz mısın?" diye. Ben de dedim ki, 'Ben sizleri görünce hiç yorgunluk kalır mı?'" diye konuştu.