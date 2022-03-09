Gündem Başkan Kocaman, Kartepe Belediyesinin kadın emekçilerinin kadınlar gününü kutladı
KOCAELİ

Başkan Kocaman, Kartepe Belediyesinin kadın emekçilerinin kadınlar gününü kutladı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa

Kocaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen programda kadın belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli haberleri: ​Başkan Kocaman, Kartepe Belediyesinin kadın emekçilerinin kadınlar gününü kutladı
​Başkan Kocaman, Kartepe Belediyesinin kadın emekçilerinin kadınlar gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye bünyesinde görev yapan kadın çalışanlarla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında Başkan Kocaman, Ukrayna uyruklu İstasyon Mahallesi KARMEK hocalarından Tuğba Deniz ve Rusya uyruklu Sağlık memuru Serpil Serpes ile yakından ilgilenerek dünyaya barış mesajı verdi.

KADINLARIN ÇALIŞMASI ÇOK KIYMETLİ

Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri de katıldı. Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bugün için sizlere ne söylesek az.

Peygamber Efendimizin “Cennet anaların ayakları altındadır” hadisi kadına ne kadar önem verildiğini göstermektedir” diyerek kadınların aile birliğindeki rolü ve önemine vurgu yaptı. “Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı bayan personellerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

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