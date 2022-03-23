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KOCAELİ

Körfez Belediye Başkanı Söğüt BBP’lileri ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya ve İlçe Başkanı Bayram Kurtaran’ı ağırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli haberleri: Başkan Söğüt, BBP’lileri ağırladı
Başkan Söğüt BBP'lileri ağırladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya’yı makamında ağırladı. İl Başkanı Kaya ile birlikte ziyarete; BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Alperen Ocakları Başkan Yardımcısı Av. Yusuf Demirtaş da ziyarete katıldı. Kaya, Başkan Söğüt’ü Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 13. Yılı dolayısıyla 29 Mart saat 19:00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak anma programına davet etti.

Örnek bir şahsiyetti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ninde programa katılacağını belirten Kaya, “Sizleri de o gün aramızda görmek bizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt de davet dolayısıyla teşekkür ederek, “Muhsin Yazıcıoğlu bir dava ve gönül adamıydı. Bizler de kendisini, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti ve samimiyeti ile her daim hatırlacayacağız” dedi.
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