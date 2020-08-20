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KOCAELİ TÜRKİYE

Kocaeli haberleri: Belediye otobüsünde maske takmayan kadından ilginç savunma: Doktorum takma dedi

Otobüste maske takmayan kadının ilginç savunması: Doktorum takma dedi binmeyin o zaman otobüse

Kocaeli’nde belediye otobüsünde maske takmayan bir kadın diğer yolcular tarafından uyarılınca ilginç bir tepki verdi. Maske takmayan kadın kendisini, "Doktorum takma dedi" diyerek savundu. Diğer yolcuların tepkilerine karşılık veren kadın yolcu çenesinin altında bulunan maskeyi göstererek, "Nefes alamıyorum. Yüzümde duruyor. Binmeyin o zaman otobüse, gelmeyin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kocaeli'nde belediye otobüsünde maske takmayan kadın yolcu...
Kocaeli'nde belediye otobüsünde maske takmayan kadın yolcu...

Kocaeli’nde Kandıra'dan İzmit'e gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 800CK hat numaralı belediye otobüsünde meydana gelen olayda otobüsteki bir kadın yolcu, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarıldı. Yolculardan büyük tepki alan kadın, kendisini "Benim canım tartışmak istemiyor, benim doktorum takma dedi" sözleriyle savundu.

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DHA
Kocaeli'nde belediye otobüsünde maske takmayan kadın yolcu...

BİNMEYİN O ZAMAN OTOBÜSE

  • Yolcuların dakikalar boyunca uyardığı kadın, çenesinin altında bulunan maskeyi göstererek, "Ben sağlıktan anlayan bir insanım. Binmeyin o zaman, gelmeyin. Nefes alamıyorum. Yüzümde duruyor. Tam buramda duruyor. Ben zaten ölmek istemiyorum. Binmeyin o zaman otobüse, gelmeyin" dedi.

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Diğer yolcuların yoğun tepkilerine dayanamayan kadın maskesini yüzüne taktı.

DHA
Kocaeli'nde belediye otobüsünde maske takmayan kadın yolcu...

DHA
Kocaeli'nde belediye otobüsünde maske takmayan kadın yolcu tepkilerin ardından maskeyi taktı.

DHA
Kocaeli'nde belediye otobüsünde maske takmayan kadın yolcu...
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