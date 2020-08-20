Otobüste maske takmayan kadının ilginç savunması: Doktorum takma dedi binmeyin o zaman otobüse

Dünya

Denizaltılar seyir füzelerinin entegre edilmesini bekliyor: Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açılacak

Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e göndermesi ve ardından Yunanistan ile yaşadığı askeri gerilimler deniz kuvvetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Son yıllarda Mavi Vatan'a önemli katkılar sunacak birçok proje hayata geçirilirken, seyir füzelerinin denizaltı platformlarına entegre edilmesi vazgeçilmez hala geldi. Türkiye'nin Atmaca gibi seyir füzelerinin denizaltılara entegre edilmesi için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken uzmanlar, sürecin tamamlanması ile Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açılacağını düşünüyor.