Gündem Çiftçi Şenliğinde mazot ve gübre müjdesi
KOCAELİ

Çiftçi Şenliği’nde mazot ve gübre müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘8. Çiftçi Şenliği’, İzmit Şarışeyh Mahallesi mesire alanında başladı. Ödüllü halat çekme ve çuval yarışmalarının da yapıldığı etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çiftçiye mazot ve gübre desteği müjdesi verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli haberleri: Çiftçi Şenliği’nde mazot ve gübre müjdesi
Şenlikte, çiftçilere iki müjde veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yıl da çiftçilere yapılacak destekler için toplam 137 milyon liralık bütçeden pay ayrıldığını dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen “Çiftçi Şenliği”, İzmit Şarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında çeşitli etkinliklerle başladı. Şenlikte, çiftçilere iki müjde veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yıl da çiftçilere yapılacak destekler için toplam 137 milyon liralık bütçeden pay ayrıldığını dile getirdi.

ÇİFTÇİLERE MAZOT VE GÜBRE MÜJDESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, tüm çiftlerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. Büyükakın, “Bu destekler kapsamında, bütün çiftçilerin beklediği iki müjdeyi de buradan veriyorum. Geçen yıl 12 bin çiftçimize verdiğimiz mazot desteğini bu yılda devam ettireceğiz ve 45 milyon liralık desteği sizlere sağlayacağız. Tamamı hibe. Biliyorum aslında daha çok destek vermek lazım ama yol da yapmamız, parkta yapmamız gerekiyor. İkinci müjdemiz de geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz gübre desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Çünkü çok faydasını gördük. Şu anda da tam zamanı. 40 milyon liralık bütçeyi ayırdık ve gübre desteğimizi önümüzdeki süreçte sağlayacağız” dedi.

EKİLEBİLİR TARIM ALANLARINDA ARTIŞ

Kocaeli genellikle bir sanayi kenti olarak bilindiğini belirten Başkan Büyükakın, “Aslında, sanayi ve ticaret için ayrılmış olan alanlar Kocaeli’nin toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1,5’idir. Kocaeli’nin yüzde 50’si orman, yüzde 30’u tarım arazisidir. 2010 yılında Kocaeli’deki ekilebilir tarım arazisi miktarı 39 bin hektardı. Yapılan çalışmalarla bugün ekilebilir alan 71 bin hektara çıkmıştır” diye konuştu.

108 MİLYONLUK 40 PROJE

Sürdürebilir tarım için üreticilere her türlü desteği verdiklerini ve bu desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nisan 2019’dan bugüne kadar, yani yaklaşık üç yıllık dönemde toplamda 108 milyon liralık kaynağı, 40 kadar projeyi hayata geçirerek, çiftçimizi desteklemek için kullandırdık. 14 bin 182 çiftçimize 40 milyon liralık yüzde 50 hibeli kompose gübre desteği verdik. Gübre fiyatlarındaki aşırı artıştan çiftçimizin daha az zarar görmesi için yapılması gerekiyordu ve gözümüzü kırpmadan 40 milyon liralık kaynağı çiftçimize aktardık. 13 bin çiftçimize 19 milyon lira tutarında tamamı hibe mazot desteği verdik.17 bin çiftçimiz, 23 milyon lira değerinde yem bitkisi tohumu desteğinden yararlandı. Çiftçilerimizin ayakta kalması ve üretimin devam etmesi için, toprağın ekilmesi için, hayvancılığın devam etmesi için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz.”

ORGANİK TARIM VE ATA TOHUMU

Tarımsal depo yapmak için 12 milyon, seracılığı geliştirmek için de 10 milyon liralık bir bütçeyi ayırdıklarını aktaran Başkan Büyükakın, “Organik tarımı ve ata tohumunun desteklenmesi için çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Birliklerimizle kooperatiflerimizle tarım müdürlüğümüzle muhtarlarımızla Türkiye’ye örnek olan çok güzel işler yaptık. Daha iyisini ve daha güzelini yapacağız” İfadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER ARASINDA GELENEKSEL YARIŞMALAR

İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanındaki şenlik kapsamında, birlik ve kooperatifler, açılan stantlarda fide ve üretim materyallerini satışa sundu. Firmalar da stantlarda tarımsal alet ve ürünlerini sergiledi. Şenlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Çiftçiler arasında geleneksel yarışmalar, animasyon ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Çocuk oyun gruplarının ve palyaçoların da yer aldığı etkinliklerde ayrıca, köyler arası ödüllü halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmalar da yapıldı. Çiftçiler gün boyunca eğlenerek, güzel bir gün geçirme fırsatı buldular.

300 öğrencitahliye edildi

300 öğrenci
tahliye edildi

Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın.
ABDde beyaz ırkçı terör

ABD'de beyaz ırkçı terör

​Süpermarkette siyahileri katletti ve bunu canlı yayınladı.
PKK bu kez İsveçi vurdu

PKK bu kez İsveç'i vurdu

NATO üyeliği isteyen ülke, ​Türkiye'nin vetosunu nasıl aşacağını tartışıyor.
İşgalci İsrail'in kanlı tarihi

İşgalci İsrail'in kanlı tarihi

​22 yılda 45 gazeteci öldürdü.
Hukukta 'yollayacağız' yok

Hukukta 'yollayacağız' yok

​'Sıfır göçmen' diyen Danimarka bir Suriyeliyi bile sınır dışı edemedi.
Akdeniz'i didik didik arayacak

Akdeniz'i didik didik arayacak

​Türkiye'nin yeni gemisi 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.
Avrupa'daki üslerden biri

Avrupa'daki üslerden biri

​İsveç'in terör örgütü için yaptıkları rapora döküldü.
Esed'in affına inananlar öldü

Esed'in affına inananlar öldü

​Suriyeliler için 'eve dönmek' ölüm demek.
12 başlıkta ‘3600’ ve olağan sonuçları

12 başlıkta ‘3600’ ve olağan sonuçları

​Yazarımız Ahmet Ünlü Yeni Şafak okuyucuları için derledi.
'Sonuç çıkmayacak'

'Sonuç çıkmayacak'

​DSP Genel Başkanı Aksakal'dan altılı masa değerlendirmesi.
SAT soruları her yıl çalınıyor

SAT soruları her yıl çalınıyor

​ABD'de üniversite eğitimi alacakların girmesi şart olan sınavın sorularını satan şebeke çökertildi.
'Dijital sanatı yatırım aracı yaptı'

'Dijital sanatı yatırım aracı yaptı'

Deartium'un kurucusu Hakan Yılmaz'dan NFT değerlendirmesi.
Şampiyon İstanbul'da kazandı

Şampiyon İstanbul'da kazandı

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi yaptı.
Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe. sezonun son iç saha maçından beraberlikle ayrıldı.

ABD’de beyaz ırkçı terör: Süpermarkette siyahileri katletti
Dünya

ABD’de beyaz ırkçı terör: Süpermarkette siyahileri katletti

New York eyaletinin Buffalo kentinde Payton Gendron isimli terörist, bir süpermarkete düzenlediği silahlı saldırıda tamamı siyahi 10 kişiyi öldürdü. Askeri kıyafetler ve zırh giyen 18 yaşındaki saldırganın katliam anlarını sosyal medyadan canlı yayınladı. Polisin saldırıyı terör yerine “nefret suçu” olarak nitelemesi tepki çekti. Gendron’un, geçen yıl kendi okuluna silahlı saldırı düzenlemeyi istediğini yazması üzerine, sadece akıl sağlığı kontrolünden geçirildiği ortaya çıktı.
Meçhul kitaplar hazine çıktı
Gündem

Meçhul kitaplar hazine çıktı

8. TDV Gençlik Fuarı bünyesinde yer alan “Kudüs’te Osmanlı El Yazmaları” Sergisi’ndeki eserler büyük ilgi gördü. Kitapların Kudüs’te bulunma sürecini Dr. Sema Çelem anlattı: “Kudüs Üniversitesi Kütüphanesi’nde üzerinde ‘meçhul’ kaydı bulunan 30 civarı eserin ismini ve müelliflerini tespit ettik. Bu eserler içinde Ebusuud Efendi’ye ait defter, Ali B.İbrahim el-Kastomonî’ye ait bir namaz risalesi bulunuyordu.”
Otomotiv sanayii fırsatçılık yapmadı
Ekonomi

Otomotiv sanayii fırsatçılık yapmadı

Otomotivde artan fiyatlara OSD Başkanı Cengiz Eroldu cevap verdi. Dünyadaki enflasyona dikkat çeken Eroldu, “Sanayici olarak otomotiv üretiminde bizim maliyetimiz yüzde 15 arttı. Biz sadece bunu yansıttık. Yani kur yüzde 5 artarken niye fiyatlar yüzde 15 arttı sorusu var kamuoyunda. Otomotiv sanayisi hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı olmaz da” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.