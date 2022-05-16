Çiftçi Şenliği’nde mazot ve gübre müjdesi

Şenlikte, çiftçilere iki müjde veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yıl da çiftçilere yapılacak destekler için toplam 137 milyon liralık bütçeden pay ayrıldığını dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen “Çiftçi Şenliği”, İzmit Şarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında çeşitli etkinliklerle başladı. Şenlikte, çiftçilere iki müjde veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yıl da çiftçilere yapılacak destekler için toplam 137 milyon liralık bütçeden pay ayrıldığını dile getirdi.

ÇİFTÇİLERE MAZOT VE GÜBRE MÜJDESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, tüm çiftlerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. Büyükakın, “Bu destekler kapsamında, bütün çiftçilerin beklediği iki müjdeyi de buradan veriyorum. Geçen yıl 12 bin çiftçimize verdiğimiz mazot desteğini bu yılda devam ettireceğiz ve 45 milyon liralık desteği sizlere sağlayacağız. Tamamı hibe. Biliyorum aslında daha çok destek vermek lazım ama yol da yapmamız, parkta yapmamız gerekiyor. İkinci müjdemiz de geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz gübre desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Çünkü çok faydasını gördük. Şu anda da tam zamanı. 40 milyon liralık bütçeyi ayırdık ve gübre desteğimizi önümüzdeki süreçte sağlayacağız” dedi.

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EKİLEBİLİR TARIM ALANLARINDA ARTIŞ

Kocaeli genellikle bir sanayi kenti olarak bilindiğini belirten Başkan Büyükakın, “Aslında, sanayi ve ticaret için ayrılmış olan alanlar Kocaeli’nin toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1,5’idir. Kocaeli’nin yüzde 50’si orman, yüzde 30’u tarım arazisidir. 2010 yılında Kocaeli’deki ekilebilir tarım arazisi miktarı 39 bin hektardı. Yapılan çalışmalarla bugün ekilebilir alan 71 bin hektara çıkmıştır” diye konuştu.

108 MİLYONLUK 40 PROJE

Sürdürebilir tarım için üreticilere her türlü desteği verdiklerini ve bu desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nisan 2019’dan bugüne kadar, yani yaklaşık üç yıllık dönemde toplamda 108 milyon liralık kaynağı, 40 kadar projeyi hayata geçirerek, çiftçimizi desteklemek için kullandırdık. 14 bin 182 çiftçimize 40 milyon liralık yüzde 50 hibeli kompose gübre desteği verdik. Gübre fiyatlarındaki aşırı artıştan çiftçimizin daha az zarar görmesi için yapılması gerekiyordu ve gözümüzü kırpmadan 40 milyon liralık kaynağı çiftçimize aktardık. 13 bin çiftçimize 19 milyon lira tutarında tamamı hibe mazot desteği verdik.17 bin çiftçimiz, 23 milyon lira değerinde yem bitkisi tohumu desteğinden yararlandı. Çiftçilerimizin ayakta kalması ve üretimin devam etmesi için, toprağın ekilmesi için, hayvancılığın devam etmesi için desteklerimizi vermeye devam edeceğiz.”

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ORGANİK TARIM VE ATA TOHUMU

Tarımsal depo yapmak için 12 milyon, seracılığı geliştirmek için de 10 milyon liralık bir bütçeyi ayırdıklarını aktaran Başkan Büyükakın, “Organik tarımı ve ata tohumunun desteklenmesi için çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Birliklerimizle kooperatiflerimizle tarım müdürlüğümüzle muhtarlarımızla Türkiye’ye örnek olan çok güzel işler yaptık. Daha iyisini ve daha güzelini yapacağız” İfadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER ARASINDA GELENEKSEL YARIŞMALAR

İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanındaki şenlik kapsamında, birlik ve kooperatifler, açılan stantlarda fide ve üretim materyallerini satışa sundu. Firmalar da stantlarda tarımsal alet ve ürünlerini sergiledi. Şenlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Çiftçiler arasında geleneksel yarışmalar, animasyon ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Çocuk oyun gruplarının ve palyaçoların da yer aldığı etkinliklerde ayrıca, köyler arası ödüllü halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmalar da yapıldı. Çiftçiler gün boyunca eğlenerek, güzel bir gün geçirme fırsatı buldular.