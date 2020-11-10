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Gündem Kocaelide alacak verecek tartışması kavgaya döndü 3 kişi yaralandı
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de alacak verecek tartışması kavgaya döndü: 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir güzellik merkezinin sahibi Mustafa Ö, aynı zamanda ortağı olan kardeşi Hatice Ö. ve iş yerini satın aldığı öğrenilen Ahmet S. arasında tartışma çıktı. Tartışanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Haber Merkezi AA
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.​
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.​

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki bir güzellik merkezinin sahibi Mustafa Ö, aynı zamanda ortağı olan kardeşi Hatice Ö. ve iş yerini satın aldığı öğrenilen Ahmet S. arasında tartışma çıktı.

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Yaralılar hastaneye kaldırıldı

  • Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hatice Ö. ve arkadaşı Ömer A. ile Ahmet Söylemez darp sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

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Hatice Ö'nün güzellik merkezini ağabeyinden habersiz olarak başkasına sattığı, bunun üzerine iki kardeşin davalık olduğu belirtildi. Kavganın, icra memurlarının mahkemenin icra kararını yerine getirmek için gelmesi üzerine çıktığı iddia edildi.

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