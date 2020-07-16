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KOCAELİ

Kocaeli haberleri: İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar: Başaramayınca çamaşır suyu döktüler

İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar: Başaramayınca çamaşır suyu döktüler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşlı bir kadının evinde çamaşır makinesine giren 1 metrelik yılanı çıkarmak için 2 oğlunu çağırdı. Eve gelen yaşlı kadının oğulları da yılanı çıkaramayınca itfaiye ekipleri geldi. Uzun mücadele sonucu makineyi tamamen söken ekipler, başarılı olamayınca makineye çamaşır suyu dökerek yılanı çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıktı.
Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıktı.

Olay Kocaeli'nin İzmit Hasan Elbeyoğlu Sokak’taki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı bir kadının yaşadığı tek katlı eve giren yılan çamaşır makinesinin içine saklandı. Yılanı çıkaramayan kadın önce 2 oğlunu eve çağırdı.

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Eve gelen yaşlı kadının oğulları da yılanı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın makinenin içine saklanması nedeniyle uzun süre yılanı çıkaramadı.

Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıktı.

Çamaşır suyu kokusundan rahatsız olunca çıktı

Makineyi tamamen söken ekipler, yine başarısız olunca makinenin içine çamaşır suyu döktü. Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıkınca itfaiye ekipleri yılanı tutarak makineden çıkardı. Çamaşır makinesinin parçalanmasına neden olan yılan, itfaiye ekiplerince alınarak başka bir alanda doğaya salındı.

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Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıktı.

Yılanı çıkarmak için makineyi parçaladıklarını söyleyen yaşlı kadının oğlu Erdem Kara, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Annemin evine geldim yılan var diye. Yılanın mutfağa girdiğini görmüşler. Sonra baktık çamaşır makinesinin içine girmiş. İtfaiyedeki arkadaşlar yardımcı oldular sağ olsunlar. Sonuçta hayvanı doğaya salacaklar. Bayağı bir kuytu köşelere girdi. Makineye de zarar vermiş olabiliriz.”
  • Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıktı.

İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar: Başaramayınca çamaşır suyu döktüler
FOTOĞRAF 7
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Olay Kocaeli'nin İzmit Hasan Elbeyoğlu Sokak’taki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı bir kadının yaşadığı tek katlı eve giren yılan çamaşır makinesinin içine saklandı. Yılanı çıkaramayan kadın önce 2 oğlunu eve çağırdı.
Title
Eve gelen yaşlı kadının oğulları da yılanı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın makinenin içine saklanması nedeniyle uzun süre yılanı çıkaramadı.
Title
Makineyi tamamen söken ekipler, yine başarısız olunca makinenin içine çamaşır suyu döktü. Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıkınca itfaiye ekipleri yılanı tutarak makineden çıkardı.
Title
Çamaşır makinesinin parçalanmasına neden olan yılan, itfaiye ekiplerince alınarak başka bir alanda doğaya salındı.
Title
Yılanı çıkarmak için makineyi parçaladıklarını söyleyen yaşlı kadının oğlu Erdem Kara, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Annemin evine geldim yılan var diye. Yılanın mutfağa girdiğini görmüşler. Sonra baktık çamaşır makinesinin içine girmiş. İtfaiyedeki arkadaşlar yardımcı oldular sağ olsunlar. Sonuçta hayvanı doğaya salacaklar. Bayağı bir kuytu köşelere girdi. Makineye de zarar vermiş olabiliriz.”
Title
İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar: Başaramayınca çamaşır suyu döktüler
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşlı bir kadının evinde çamaşır makinesine giren 1 metrelik yılanı çıkarmak için 2 oğlunu çağırdı. Eve gelen yaşlı kadının oğulları da yılanı çıkaramayınca itfaiye ekipleri geldi. Uzun mücadele sonucu makineyi tamamen söken ekipler, başarılı olamayınca makineye çamaşır suyu dökerek yılanı çıkardı.

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