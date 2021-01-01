İki ilçeyi birbirine bağladı: Köprü trafiğe açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan betonarme köprü tamamlanarak trafiğe açıldı. Körfez ve Derince ilçelerini birbirinden ayıran Koca Dere’nin üzerine yapılan köprü ile iki ilçe arasındaki ulaşım daha konforlu ve kolay hale getirildi. Körfez İlçesi Cumaköy ve Derince İlçesi Karagöllü Mahallesi arası bağlantı yoluna inşa edilen betonarme köprü için
335 metre beton yol yapıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı.
Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi.
Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı.
5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor.
Dünyada dördüncü sırada: Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete girecek
Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak. Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.
Ulaşım rahatladı
32,50 çarpı 11 metre ön gerilmeli köprünün tamamlanmasıyla Körfez İlçesi Cumaköy ve Derince İlçesi Karagöllü mahallerinde ulaşım daha rahat bir şekilde gerçekleşecek. Köprü yapılmadan önce, menfez tipi geçişle sağlanan araç trafiği, betonarme köprünün tamamlanmasıyla köprüden yapılmaya başladı.
25 bin metreküp kazı çalışmasının yapıldığı alanda, 130 ton demir, 430 metreküp taş duvar, dere ıslahı için bin 800 metrekare taş pere, 2 bin 150 metreküp taş blokaj ve 500 metreküp alt temel kullanıldı.
HAYAT
4'üncü yüzyıldan kalan köprüye sprey boyalı saygısızlık: 'Görüyorsunuz şuraya Ferdiari17 yazmışlar cahillik bu'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan yüzde 11'lik taksi zammı yeni yıl itibari ile geçerli olacak. Yeni yılın ilk gününde de taksiciler, taksimetrelerini ayarlatmak için İBB tarafından belirlenen Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi.
Sabahın ilk saatlerinde araçları ile buraya gelen İstanbul'daki yüzlerce şoför, uzun kuyruklar oluştu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi. Anadolu ve Avrupa yakasındaki taksicilerin tek bir noktada ayarlama yapması ise şoförleri mağdur etti. Taksimetre ayarlarının ayarlama işlemleri yarın da devam edecek.
Taksi şoförlerinden Ahmet Diker, saatlerdir beklediğini söyleyerek, Buradaki yoğunluğun tek sebebi Anadolu yakası araçlarının, Avrupa yakasına gelmesi. Başka hiç bir sebebi yoktur. Bu kalabalığın tek etkeni o. Orada Maltepe meydanında da bu taksilere böyle bir yer ayarlasalardı bu yoğunluk asla olmazdı.
Daha öncesinde böyle değildi zaten burası. Gidiyorduk, ofislerinin orada sıraya giriyorduk. Taksimetre ayarlarımızı yaptırıp çıkıyorduk biz. Başka hiç bir şey yok. Ben saat 04.00'ten beri buradayım. Rezil oluyoruz. Su yok, yemek yok, hiç bir şey yok. Sabaha kadar donduk burada dedi.
Bu yıl geçilen uygulamanın kendilerine kolaylık sağlayacağını anlatan mesajlardaki gibi olmadığını söyleyen Süleyman Toyrak ise, Biraz önce geldim ama duraktaki arkadaşlar geceden geldiler. Mağdur oldular burada. Su içemedi, çay içemedi, yemek yiyemedi. İyi bir organizasyon olmadı. Gelişigüzel, çok acil, ivedi oldu. Gelen zammın da zaten bir kıymeti olmadı.
İki günümüz bir ayar ücretine gitmiş oldu. Bize de yazık, biz de aile geçindiriyoruz. Tamam kötü bir zam değil ama asgari ücretin yarısı kadar zam olmuş. Anlatıldığı gibi bize gelen mesajlar gibi olmadı. Eski düzen bence daha iyiydi. Anadolu yakasını buraya niye getirdiler. Bu insanlara yazık, köprü parası verecekler, yakıt yakacaklar, gelip burada saatlerce günü ölecek. Bir kıymeti kalmadı artık ifadelerini kullandı.
Yenikapı'da taksimetre güncelleme kuyruğu: Taksiciler akın etti
İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından taksimetre güncellemesi için yüzlerce taksici, Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.