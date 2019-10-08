İzmit'te 8 katlı bina mimarisi ile hayret ettiriyor

İzmit'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor.
DHA
İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
GÜNDEM
Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren bina
Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor. 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
DHA
İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor.
İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
DHA
2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.
FOTOĞRAF 7
İzmit'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor.
Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor.
2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.
İzmit'teki bu bina mimarisi ile hayrete düşürüyor
İzmit'te 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.
FOTOĞRAF 22
İstanbul'daki 41 kat yüksekliğindeki QNB Finansbank Kristal Kule, 6 yüzeyli köşegeninden simetrik kesik bir kristal formuyla ilgi çeken yapılar arasında yer alıyor. Bina, Mimar Henry N. Cobb ve José Bruguera tarafından tasarlanmış.
İstanbul Kağıthane'de ofis ve konut projesi olarak yapılan Nef 03 Kağıthane Binası, ilginç yapısıyla ön plana çıkıyor.
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından LEED Platinum Sertifikası'na layık görülmüş olan Rönesans Tower, İstanbul'daki ofis binaları içinde mimarisiyle ön plana çıkıyor.
Mimarisiyle ilgi çeken İstanbul'daki Kozyatağı Modern Mehmet Çavuş Camii, 1997 yılında ibadete açılmış. Caminin mimari yapısında ana kubbenin dört tarafı, üçerli yatay beşik örtü sistemiyle örtülmüş.
Deprem riski nedeniyle yıkılan ve yeniden yapılan İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi, 23 Ekim 2015'te ibadete açıldı. Mimar Hilmi Şenalp'in, İslam dünyasında kullanılan bazı motifleri tek bir camide toplayıp yeni bir cami stili geliştirerek yaptığı cami, gündüz hava ne kadar karanlık olursa olsun elektrik kullanmaya gerek bırakmayan dışarıyı görebilen 12 ayak üzerine kurulu.
İstanbul'da yer altına inşa edilen Büyükçekmece Sancaklar Camii, Mimar Emre Arolat tarafından yapılmış. Dünya Mimarlık Festivali'nde birinci olan Sancaklar Camii, alışagelmiş camilerden farklı yapısıyla dikkat çekerken, Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira mağarasından esinlenerek inşa edilmiş.
18 19 20 21 22 İstanbul Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın girişinde yer alan ve 10 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Şakirin Camisi'nin kapalı ve açık otoparkı bulunuyor. Caminin içerisi, 500 kişilik bir cemaat alabilecek kapasitede. Caminin projesi mimar Hüsrev Tayla tarafından hazırlanmış.
Ankara Gölbaşı Belediyesi'nin kültür merkezi olarak kullandığı bina kitap şeklinde tasarlanmış ve şu an kütüphane olarak hizmet veriyor.
İzmir'de SAYA Grup tarafından Bayraklı İlçesinde yapımı tamamlanan Folkart Towers, 200 metre anten yüksekliğiyle Avrupa'nın 5., Türkiye'nin en yüksek 2. ikiz kulesi. 40 katlı iki kuleden meydana gelen Folkart Towers bünyesinde rezidans, ofis, spor kompleksi ve alışveriş merkezi bulunuyor.
Türkiye'nin Eyfel'i olarak adlandırılan 100.7 metre yüksekliğindeki EXPO 2016 Kulesi, Antalya'nın simgelerinden biri haline geldi.
Antalya'da bir grup girişimci tarafından yaptırılan ve dünyadaki 13'üncü örneği olduğu belirtilen ters ev, dış görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Arazi yapısından kaynaklanan sorunlara vatandaşların farklı çözümler üretmesiyle dikkati çeken Rize, neredeyse her ilçesindeki ilginç evleriyle ziyaretçilerini şaşırtıyor. Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde yaşayan Bilal Atasoy da kayalara çelik halatlarla bağladığı evinde yaşamını sürdürüyor. Yıllar önce arazisindeki yamaçta bulunan büyük kaya kütlesini oyan Atasoy, bu alana 6 metrekarelik tek odalı ahşap yapı inşa etti. Atasoy, evini sağlamlaştırmak için çelik halatlarla çevredeki kayalara bağlayarak farklı bir yapıya imza attı.
Rize'de il merkezine bağlı Dağınıksu Mahallesi'nde arsası bulunan ve İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz, 2013 yılında bu alana ev yapmaya karar verdi. Bölgenin eğimli olması sebebiyle evini inşa etmekte zorlanan Kopuz, tapulu arsasından geçen mahalle yolunun üzerine beton kolonlar dikerek 3 katlı bina yaptı. Kopuz, böyleyece yaptığı yeni ev nedeniyle yolu da kapatmamış oldu.
Artvin Çoruh Şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, üç kitabın bir masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmış görüntüsüyle ilgi çekiyor.
Mersin'de gemi şeklinde inşa edilen 7 katlı bina görenlerin ilgisini çekiyor. Öğrenci yurdu olarak kullanıldığı öğrenilen bina, ilginç görüntüsüyle dikkati üzerine topluyor. İlk 2 katı gemi güvertesi şeklinde yapılan bina, çevresindeki apartmanların yanında oldukça farklı duruyor.
Karabük'te hayırsever iş adamı Kamil Güleç tarafından Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yaptırılan, mimarisiyle ABD'nin Kansas eyaletindeki kütüphaneyi andıran Kamil Güleç Kütüphanesi'nden yararlanmak isteyenler, 60 bin matbu esere ve elektronik kaynaklarla 6 milyon kitaba, dergiye, makaleye ulaşabiliyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Akçasu Deresi'nin üzerine 1878'de yapılan yuvarlak kemere oturan Lütfiye (Kaçak) Camisi, ahşap minaresi ve mimarisiyle ilgi çekiyor. 1878'de Hacı Hüseyin Hüsnü tarafından yaptırıldığı bildirilen yazıtı bulanan cami, tavanı, ahşap korkuluklu mahfili ve ahşap minaresiyle büyük ölçüde özgünlüğünü koruyor. Safranbolu'daki yaklaşık 2 bin geleneksel konağın özelliklerine uygun inşa edilmiş cami, dikdörtgen plan üzerine moloz taşlardan yapılarak ahşap örtüyle kaplanmış.
Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki Hazreti Ali Külliyesi, değişik mimarisiyle görenlerin ilgisini çekiyor.
Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki Ayaz Elegance düğün ve konferans salonu, sıradışı yapısıyla görenlerin ilgisini çekiyor.
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) binası, farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi, mimari yapısıyla Kayseri'nin ilginç binaları arasında yer alıyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı 2015 yılında tamamlanan Hacı Ahmet Yağmur Camisi, yapısı elif harfini simgeleyen minareleri ve dış cephesindeki kolonların oluşturduğu Allah yazısıyla dikkat çekiyor.
Türkiye'de mimarisi ile dikkat çeken yapılar
Fotoğraflarla, Türkiye'de ilginç mimariye sahip yapılar...