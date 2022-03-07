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KOCAELİ

Kartepe Derbent Tren İstasyonu cuma günü açılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın girişimleri sonrasında Derbent Tren İstasyonu 11 Mart’ta hizmete açılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli haberleri: ​Kartepe Derbent Tren İstasyonu cuma günü açılıyor
​Kartepe Derbent Tren İstasyonu cuma günü açılıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın, 2019 yılının Mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve bugüne kadar açılmayan Derbent Tren İstasyonunun yeniden açılması için yaptığı girişimler sonuç verdi. Derbent Tren İstasyonu, 11 Mart Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Derbent Tren İstasyonu’nun Mart ayında açılacağını müjdelemişti.

CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş ve beraberindeki heyet, Derbent Tren İstasyonu’nda incelemeler yaparak yeniden hizmete açılacak istasyonda son eksiklikleri gözden geçirdiler. Genel Müdür Metin Akbaş, “ Biz, Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun halkımıza verdiği sözün arkasındayız. Söz verdiğimiz tarihte açılışı yapacağız.” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman açılış tarihini duyurarak, “11 Mart Cuma günü yapacağımız tören ile birlikte istasyonumuz tekrar faaliyete başlayacaktır. Kartepe’mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.
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