Kocaeli'de alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Körfez Belediyesi; içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon alt yapısı yenilenen Güney Mahallesi 4. Sokak’ta sıcak asfalt çalışmasına başladı. Planlama ve koordinasyon ile sistemli şekilde devam eden çalışmalar kapsamında, altyapının bittiği bölgelerde çökme için beklenen sürenin hemen ardından sıcak asfalt için gerekli adımlar atılıyor.

Önce alt yapı sonra asfalt

Ekipler Güney Mahallesi’nde altyapıyı büyük ölçüde tamamlarken, tamamlanan bölgeleri de sıcak asfaltla buluşturuyor. Güney Mahallesi 4. Sokak’ta hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte kazılan yola önce PMT serimi gerçekleştirildi. Ekipler daha sonra ise sıcak asfalt serim çalışmasını da yaparak, 4. Sokak’ı sıcak asfaltla buluşturdu.