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Gündem Kaan ağabeyi çok özledim diyerek babasından bilgi aldı ev hapsindeki arkadaşını 3 kurşunla öldürdü
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Kocaeli'ndeki ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

'Kaan ağabeyi çok özledim' diyerek babasından bilgi aldı ev hapsindeki arkadaşını 3 kurşunla öldürdü

Kocaeli'nde ev hapsindeki Kaan Şensoy, arkadaşının gece yarısı eve gelerek 3 kurşunla öldürdüğü ortaya çıktı. Arkadaşını öldüren zanlı E.D'nin olaydan bir gün önce Şensoy'un babasını arayarak, “Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim” dediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli'nde ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı.
Kocaeli'nde ev hapsindeki şahsı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı.

Kocaelinin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, eski eşi Ezgi Ulugün’e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy, kelepçe ile ev hapsine çıkartıldı. Kaan Şensoy’un Başiskele ilçesinde yaşadığı eve gece saatlerinde gelen E.D, tabanca ile Şensoy’a 3 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Şensoy kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs evden hızla çıkarak kendisini kapının önünde bekleyen bir arabaya bindi. E.D. ve aracı kullanılan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

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SAPANCA'DA YAKALANDILAR

Silah seslerini duyan bina sakinleri, binanın içinden elinde silahla bir şahsın koşarak merdivenlerden indiğini görünce Kaan Şensoy’un evine gitti. Şensoy’u kanlar içinde bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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  • Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların kiralık bir otomobille kaçtıkları tespit edildi. Takibe alınan araç Sakarya’nın Sapanca ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan cinayet şüphelisi E.D. ve aracı kullanan H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

KAAN AĞABEYİ ÇOK ÖZLEDİM DİYEREK BABASINI ARAMIŞ

  • Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Başiskele Jandarma Komutanlığına getirildi. Cinayet zanlısı E.D.’nin Şensoy ile arkadaş olduğu ve 1 gün önce Şensoy’un babasını arayarak, “Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim” dediği öğrenildi. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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