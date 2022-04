Körfez Belediye Başkanı Söğüt: Hepimiz aynı iklimin desenleriyiz

Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap ve İlçe Müftüsü Muhammed Aydın da katıldı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Programda ayrıca; Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda roman vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilk olarak Bayram Denizci kısa bir selamlama konuşması yaptı.

İLK İFTAR ROMAN VATANDAŞLARLA

Federasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar da Roman açılımının önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konuşmasında bu seneki ilk toplu iftarın Roman vatandaşlarla yapıldığına vurgu yaparak, “Pandemi sonrası ilk toplu iftarımız ve sizlerle birlikteyiz. Öncelikle Ramazan’ınız mübarek olsun.

RAMAZAN KARDEŞLİK DEMEKTİR

Ramazan bereket demektir, paylaşmak demektir, kardeşlik demektir. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin. Bu kente, bu şehrin insanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hizmet anlayışımızda hiçbir ayrım yapmıyoruz. Toplumun her kesimine her ferdine aynı anlayışla hizmet ediyoruz. İlçede yaşayan herkesi, her kesimi aynı kilimin desenleri, aynı medeniyetin öz evlatları olarak görüyoruz” dedi.

BİR ARADA OLACAĞIZ

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de yaptığı konuşmada, “İki yıl içerisinde fazla bir arya gelemedik. Sizlerle bizleri buluşturan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ramazan boyunca bu tür iftarlarımız devam edecek. Her kesimden vatandaşımız ile bir araya geleceğiz, aynı sofrayı paylaşacağız” ifadelerini kullandı. İftar programı ilahi dinletisi ile devam etti.