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Gündem Körfez Belediye Başkanı Söğüt İlimtepenin güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz
KOCAELİ

Körfez Belediye Başkanı Söğüt: İlimtepe’nin güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, teravih namazı sonrasında İlimtepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlimtepe’de birçok projenin hayata geçeceğini belirten Söğüt, “İlimtepe’nin güzelliklerini ön plana çıkartıyoruz” dedi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli haberleri: ​Körfez Belediye Başkanı Söğüt: ​​İlimtepe’nin güzelliklerini ön plana çıkarıyoruz
Şener Söğüt

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, teravih namazı sonrasında İlimtepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Söğüt’e Başkan yardımcısı Osman Yurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, meclis üyeleri de eşlik etti. Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Söğüt anlattı, vatandaşlar da merak ettikleri konularda sorularını yöneltti.

ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Körfez’in dört bir yanında ulaşım ve altyapı ile ilgili yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Söğüt, özellikle de vatandaşların ihtiyaç duydukları her noktayı ilgili birimlere ileterek bütçelerinin ve insan kaynaklarının yettiği ölçüde hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. İlimtepe’de birçok projenin de hayata geçtiğini belirten Başkan Söğüt, “Yakın sürede Millet Bahçemizin de inşaatı başlayacak.

ÇAY EŞLİĞİNDE SOHBET

Kent yukarıya doğru geliyor. Burası aynı zamanda Körfez’in geleceği konumunda. Bu doğrultuda da hem İlimtepe hem de Dereköy bölgesinde gerekli imar planlarını hazırladık. Bizim tek derdimiz sorunlarınızı çözüp refahınızı artırmak. Gece-gündüz de bu iş için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt daha sonra vatandaşlarla birlikte çay eşliğinde sohbet etti.
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