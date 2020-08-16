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KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Kocaeli'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Haber Merkezi AA
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul'a yolcu taşıyan Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı otobüs, Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.

Durumu fark eden sürücü yolcuların tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

  • İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Otobüs alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.

"Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur"

  • Otobüs şoförü Şemsettin Taştan, seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların geldiğini gördüğünü belirterek, "Yanmaya başlayınca hemen durdum. Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur" dedi.

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