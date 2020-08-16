Kocaeli'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Hayat

Sıradışı kıyafet ayakta başlar

Birlikte kullanıldığı giysiyi adeta başka boyuta taşıyabilen doğru seçilmiş bir ayakkabı, stilinizin belki de en büyük vurgusu. Tercih ettiğiniz zamansız, iddiasız, en sade kıyafeti, sıra dışı tasarımı olan bir ayakkabı ile çok dikkat çekici hale getirebilirsiniz.