Kocaeli, huzur için yüzünü yeşile dönüyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Derince Askeri Hastanesi alanında yapılacak Sağlıklı Yaşam Parkı projesinin detayları hakkında bilgi aldı. 28 dönümlük alanda kurulacak projenin son haline dair değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, vatandaşların huzur ve güven içinde zaman geçirebilecekleri bir park için çok titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ile teknik ekiplerin yer aldığı incelemede, parkın tamamında gerçekleştirilecek duyusal terapi alanlarının oluşturulacağı da dile getirildi.

Kocaeli’nde her alanda yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Büyükakın, “şehrimizde 14 Millet Bahçesi ile 5 milyon metrekare yeşil alanı daha şehrimize kazandıracağız. Sağlıklı Yaşam Parkı da hemşerilerimize çok önemli bir hizmeti yerine getirecek” dedi.

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PARKTA DUYULAR CANLANACAK

Sağlık Yaşam Parkı’nda duyusal terapi yöntemlerine ağırlık verilirken, koku duyusu için 900 metre kare gül bahçesi, işitme duyusu için su havuzu ve kuş evleri oluşturulacak. Tat duyusu için; Fitoterapi alanı ile meyve ağaçları, dokunma duyusu için de Refleksoloji alanı, görme duyusu için de kullanılan yapısal ve bitkisel materyalin; çizgi, şekil, renk ve doku uyumuna dikkat edilerek, alan kullanımı ve planlaması yapıldı.