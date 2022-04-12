Kocaeli kendi ürettiği asfaltı kullanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, kent genelinde cadde, bulvar ve ana arterlerde asfalt ve kaldırımlardaki bozulmaları yapılan üst yapı çalışmalarıyla gideriyor. Asfalt ve kaldırımlarda meydana gelen çukur, çökme ve bozulmaların araç ve yayaların ulaşımına engel teşkil etmemesi için hızlı bir şekilde gideriliyor. Kent genelinde bakım onarım üstyapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt kullanılıyor. 2022 yılı nisan ayı itibariye 2 bin 300 ton asfalt üretilerek kullanıldı.

BU YIL 2 BİN 300 TON ASFALT ÜRETİLDİ

Saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt kent genelinde asfalt yama çalışmalarında kullanılıyor. Kocaeli genelinde yolların bakım, onarım çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen asfalt kullanılıyor. Nisan ayı itibariye Solaklar Asfalt Şantiyesinde 2 bin 300 ton asfalt üretilerek ihtiyaç duyulan noktalarda kullanıldı.

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ASFALTTAKİ BOZULMA GİDERİLİYOR

Tarihi İzmit Çınarlı Camii önündeki kaldırımları yapan Yol Bakım Timi, Derince Nihat Erim Caddesi, Çayırova Bayramoğlu Caddesi, Gölcük Ömer Seyfettin ve Zeynel Ağa caddelerinde asfaltlama çalışması yapıldı. İklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulmaları hızlı bir şekilde onarım yaparak gideren Yol Bakım Timi, trafiği de aksatmadan gerekli güvenlik önlemlerini alarak asfalttaki bozulmayı veya yol ve kaldırımlardaki deformasyonları hızlı bir şekilde gidererek yolu kullanılabilir hale getiriyor. Asfalttaki bozuk kısım trimer kazısı ile kazınıp sökülmesi sonrası bozulma olan kısım sıcak asfaltla kaplanarak silindir ile sıkıştırılıyor.

Teleferik projesi başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına bir an önce başlamak istediği Kartepe Teleferik Projesi’nde ihale süreci tamamlandı. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10’ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.