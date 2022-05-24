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Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Kocaeli son dakika haberleri... Fabrikada buhar kazanı bakımı sırada patlama: Yaralılar var
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangın, Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yıldız Entegre Ağaç Sanayi Fabrikası’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.

AA

Patlamanın ardından ufak çaplı yangın çıktı. İşçilerden 2’sinin hafif şekilde yaralandığı olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

AA

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından meydana gelen yangını kontrol altına aldı. Yaralı işçiler ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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