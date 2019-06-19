Gündem TEMde trafiği durduran kaza
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Kocaeli TEM otoyolunda trafiği durduran kaza

TEM'de trafiği durduran kaza

Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası rampasında 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Haber Merkezi IHA
Zincirleme kaza sonrası trafik yoğunluğu meydana geldi.
Zincirleme kaza sonrası trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kocaeli'deki kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 03 SG 289 plakalı minibüs, 34 RZ 3159 plakalı otomobil ve 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında kaldı. 1 kişinin yaralandığı kazada yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralan şahsı ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlardan yara almadan kurtulan diğer şahıslar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yolda oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde duran trafikte kalan araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk görünüyor.

TEM'de trafiği durduran kaza
FOTOĞRAF 16
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Kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 03 SG 289 plakalı minibüs, 34 RZ 3159 plakalı otomobil ve 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında kaldı.
Title
Bir kişinin yaralandığı kazada yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.
Title
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralan şahsı ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı.
Title
Kazaya karışan araçlardan yara almadan kurtulan diğer şahıslar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı.
Title
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Title
Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.
Title
Görüntülerde duran trafikte kalan araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk görünüyor.
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Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik durdu
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TEM'de trafiği durduran kaza
Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası rampasında 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


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