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KOCAELİ

Kocaeli Valiliği ekmek zammının iptali için yargıya başvurma kararı aldı

Kocaeli Valiliği ekmek zammının iptali için yargıya başvurma kararı aldı

Kocaeli Valiliği, 230 gram ekmeğin 2 liradan satılması yönünde yürürlüğe giren ekmek tarifesinin iptali için yargıya başvurma kararı aldı. Valilik yaptığı açıklamada Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına yapılan fiyatın geri çekilmesi konusundaki anlaşma teklifinin kabul edilmediği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ekmek fiyat tarifelerine ilişkin 230 gram ekmeğin 2 liradan (kilogramı 8,69 TL) satılması talebinin, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği yönetim kurulunca 4 Şubat'ta onaylanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Valilik ekmek zammının iptali için yargıya başvurdu

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. Maddesi'nin 2. paragrafına istinaden Valiliğimizce 10.02.2021 tarihinde esnaf teşekkülü ile anlaşma yoluna gidilmiş, fiyatın geri çekilmesi konusundaki Valiliğimizin anlaşma teklifini kabul etmediklerini belirtmişlerdir. İlgili maddeye istinaden, 16.02.2021 tarihinde Valiliğimiz başkanlığında ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonda, 230 gram ekmeğin 2 liradan satılması hususu Valiliğimizin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Komisyonda oy çokluğu ile alınan karara karşı ekmek tarifesinin iptali için Valiliğimizce yargıya başvurma kararı alınmıştır."

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