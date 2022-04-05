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Gündem Kocaelide 22 kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı
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Kocaeli'de 22 kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde servis otobüsüyle tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan bazı yaralılar, çimlerin üstünde yardım bekledi.

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Haber Merkezi DHA
Kocaeli’de 22 kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı - Kocaeli haberleri
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kocaeli'deki kaza, Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi C kapısı önünde meydana geldi.

DHA

Edinilen bilgiye göre, servis otobüsüyle tırın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle servis otobüsü yan yattı, 22 kişi yaralandı.

DHA

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA

Sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkarıldı. Ağır yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise çimlerin üstünde ilk yardım bekledi.

DHA

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
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