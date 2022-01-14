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KOCAELİ

Kocaeli'de akılalmaz olay: Ekmeği ucuza satıyor diye vurdular

Kocaeli’de bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Fırının yetkilileri, olayın ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istendiğinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Kocaelide akılalmaz olay: Ekmeği ucuza satıyor diye vurdular
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Olay sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada iki kişi yanına geldi.

Ateş edip kaçtılar

Zühtü Ateş’e, “Ekmeği kaça satıyorsun ulan” diyen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. İki kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Zühtü Ateş, yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Sol bacağından yaralanan Zühtü Ateş tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istendiğinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini ileri sürdü. Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken, iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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