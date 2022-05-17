Gündem Kocaelide DEAŞ operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı
KOCAELİ

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda dokuz yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Kocaelide DEAŞ operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı
Arşiv.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yabancı uyruklu toplam dokuz şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda iki kılıç, üç bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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