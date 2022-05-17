Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı

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Kılıçdaroğlu'nun millet bahçesi çelişkisine Bakan Varank'tan tepki: Bozuk saat bile günde iki kez doğru gösteriyor

Geçmiş yıllarda 'Millet bahçesi bizim projemiz' açıklamasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun bu çelişkisine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Sosyal medya hesabından CHP liderinin söz konusu açıklamalarını paylaşan Bakan Varank, paylaşımına "Bozuk saat bile günde iki kez doğrusunu gösterirken, Kılıçdaroğlu'nun tek bir tane doğru işi yok. Gerçekten yazık." notunu düştü.