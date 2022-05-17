Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda dokuz şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yabancı uyruklu toplam dokuz şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda iki kılıç, üç bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yabancı uyruklu toplam dokuz şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda iki kılıç, üç bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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