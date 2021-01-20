Gündem Kocaelide evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
KOCAELİ

Kocaeli’de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’de evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olduğu için hastanede tedavi altına alınan kadının odasının önünde ise polis ekipleri güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

M.T.’nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.’nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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